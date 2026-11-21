فایننشال تایمز فاش کرد که فرماندهی مرکزی آمریکا به دولت ترامپ هشدار داده است که منابع این فرماندهی برای تجاوز نظامی دیگر به ایران رو به کاهش است.

جوان آنلاین: روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که هم‌زمان با افزایش فشار مقام‌های آمریکایی و صهیونیستی برای ازسرگیری حملات نظامی علیه ایران، برنامه‌ریزان نظامی آمریکا درباره فرسایش آمادگی رزمی نیروهای این کشور در نتیجه استقرار طولانی‌مدت در منطقه هشدار داده‌اند.

بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی از دونالد ترامپ خواسته‌اند پیش از پایان سال جاری میلادی حملات علیه ایران را از سر بگیرد. در مقابل، برنامه‌ریزان نظامی آمریکا هشدار داده‌اند که ادامه استقرار نیروها برای نزدیک به یک سال، منابع نظامی را مصرف کرده و آمادگی ارتش برای مقابله با تهدیدهای دیگر را کاهش می‌دهد.

فایننشال تایمز نوشت که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) درباره محدود شدن زمان و منابع لازم برای ادامه عملیات نظامی به دولت واشنگتن هشدار داده است.

این گزارش در حالی است که در جریان جنگ ۴۰ روزه نیز یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های مقامات آمریکایی به تأمین مایحتاج ملوانان این کشور بر روی ناوها مربوط می‌شد؛ چرا که در پی نابودی پایگاه‌های لجستیکی آمریکا در منطقه، ارتش این کشور مجبور بود از هزاران مایل آن‌طرف‌تر اقدام به تأمین اقلام مورد نیاز شناورها و نظامیان کند.

فایننشال تایمز در ادامه گزارش خود نوشت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، بار دیگر با طرح ادعاهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران، خواستار اقدام مشترک نظامی با آمریکا شده است. «رومان گوفمن»، رئیس موساد، نیز در جریان سفر به واشنگتن برای جلب حمایت دولت ترامپ از اقدام نظامی علیه ایران تلاش کرده است.

این روزنامه افزود که مقام‌های امنیتی رژیم صهیونیستی علاوه بر بررسی حمله مشترک گسترده، گزینه حمله محدودتر به ایران را نیز مورد بحث قرار داده‌اند.

طبق این گزارش، ترامپ تاکنون از اتخاذ تصمیم فوری برای ازسرگیری جنگ خودداری کرده و پیش‌تر نیز در برابر فشار نتانیاهو برای تشدید درگیری‌ها مقاومت نشان داده است. رئیس‌جمهور آمریکا در این مدت میان تهدید به اقدام نظامی و تأکید بر ضرورت پیگیری مسیر دیپلماتیک در نوسان بوده است.

فایننشال تایمز همچنین به پیامدهای سیاسی ازسرگیری جنگ اشاره کرد و نوشت که جنگ با ایران به یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز در سیاست داخلی آمریکا تبدیل شده است. در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره نیز بخشی از شکست جمهوری‌خواهان به نارضایتی رأی‌دهندگان از جنگ نسبت داده شد.

در رژیم صهیونیستی نیز پس از انتخابات بدون نتیجه قطعی، روند تشکیل دولت جدید همچنان با بن‌بست مواجه است. مخالفان نتانیاهو نگران هستند که او برای حفظ موقعیت سیاسی خود به سمت تشدید تنش نظامی با ایران حرکت کند.

فایننشال تایمز گزارش داد که دولت ترامپ در شرایطی فشارها برای ازسرگیری حملات را بررسی می‌کند که ادامه استقرار نظامی آمریکا در منطقه با محدودیت‌های مربوط به منابع و آمادگی نیروها روبه‌رو شده و پیامدهای سیاسی و نظامی یک جنگ جدید نیز همچنان محل نگرانی است.