مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سومالی به شدت از سیاست های مخرب امارات در قبال این کشور انتقاد کرد.

جوان آنلاین: اویس حاجی یوسف احمد مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سومالی تاکید کرد که امارات در برداشت غیرقانونی از معادن طلا و دیگر معادن این کشور دست دارد. امارات همچنین به صورت غیرقانونی از بنادر سومالی و خاک این کشور برای انتقال کالاها و افراد استفاده می کند.

یوسف احمد اضافه کرد: امارات از بندر بربره در ژانویه گذشته برای انتقال عناصر مسلح فراری از یمن بدون موافقت دولت مرکزی استفاده کرد. این کشور دست به ساخت پایگاه های نظامی و تشکیلات مسلح و حمایت های سیاسی و مالی از برخی گروه ها در سومالی می زند که باعث تشدید اختلافات داخلی این کشور می شود.

به تازگی نیز دولت سومالی از اخراج سفیر امارات از خاک این کشور خبر داد. دولت سومالی ضمن اعلام خبر اخراج سفیر امارات، ابوظبی را به مداخله در امور داخلی این کشور متهم کرد.