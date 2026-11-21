جوان آنلاین: مرکز حقوق بشر اروپایی موسوم به (ECCHR) مستقر در برلین علیه دیوید بارنیا، رئیس سابق موساد نزد دادستانی فدرال آلمان اقامه دعوی قضایی کرد و خواهان صدور حکم بازداشت وی هنگام ورود به این کشور شد.

این شکایت در پی وارد آمدن اتهاماتی علیه بارنیا درباره ارتکاب جنایات جنگی در لبنان مطرح شده است. این سازمان تاکید کرد که بارنیا باید در سفر برنامه ریزی شده هفته آینده خود به آلمان بازداشت شود.

الکساندر شوارتز یکی از مدیران این مرکز تصریح کرد: آلمان نباید به افرادی که متهم به ارتکاب جنایات جنگی هستند، تریبون و فرصت حضور در این کشور را بدهد.

لازم به ذکر است که شکایت مذکور در ارتباط با عملیات تروریستی انفجار پیجرها در لبنان مطرح شده است. این مرکز اروپایی تاکید دارد که عملیات تروریستی مذکور غیرنظامیان، از جمله کودکان و کادر درمان را نیز قرار داده است.