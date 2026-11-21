جوان آنلاین: در ادامه تلاش‌های دولت ترامپ برای اعمال محاصره اقتصادی علیه ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه چهار تبعه ایرانی به اتهام مشارکت در جمع‌آوری و انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران در خارج از کشور خبر داد.

به گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه این چهار نفر را به اتهام ایفای نقش به‌عنوان واسطه‌های مالی در دریافت عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور و کمک به انتقال این منابع با هدف دور زدن تحریم‌های آمریکا در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

افراد تحریم‌شده عبارت‌اند از: مجتبی عرب‌نژاد، محمدجواد باوند، محمدحسین سروتی و مجید تاج

تلاش دولت ترامپ برای مقابله با درآمدهای نفتی ایران در حالی است که واشنگتن دهه‌ها است در توهم تسلیم ایران از طریق اعمال فشار اقتصادی به سر می‌برد و تقریبا بخشی نمانده است که تحت تحریم آمریکا نباشد؛ با همه این وجود هیچ کدام از اهداف آمریکا در این زمینه محقق نشده است.