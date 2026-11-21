جوان آنلاین: سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با افرادی که با هویت واقعی خود در فضای مجازی علیه نظام فعالیت می‌کنند و در خارج از کشور حضور دارند، اظهار کرد: قوه قضائیه در این موارد نسبت به شناسایی افراد اقدام می‌کند و در صورتی که این افراد در داخل کشور اموالی داشته باشند و اقداماتشان مشمول عنوان مجرمانه باشد، توقیف اموال و تعقیب قضایی آنها در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی افزود: قوه قضائیه بنا بر گزارش ضابطان، اقدامات لازم را برای شناسایی این افراد، توقیف اموال و پیگیری قضایی آنها انجام می‌دهد و هر زمان دسترسی به این افراد در داخل کشور فراهم شود، نسبت به دستگیری و برخورد قانونی با آنها اقدام خواهد شد.

کاظمی با اشاره به امکان پیگیری قضایی افراد در خارج از کشور تصریح کرد: در این زمینه اقدامات متنوعی قابل انجام است؛ از جمله درخواست جلب از طریق پلیس بین‌الملل و پیگیری‌های قانونی و بین‌المللی برای محدود کردن فعالیت و رفت‌وآمد این افراد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همچنین با تصمیم مقام قضایی و بر اساس برخی مصوبات، ممکن است ارائه بعضی خدماتی که این افراد پیش از این به عنوان شهروند دریافت می‌کردند، قطع شود.

وی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات، بسته‌ای از تدابیر قانونی است که در چارچوب مقررات و متناسب با شرایط هر پرونده درباره این افراد اجرا می‌شود.