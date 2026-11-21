جوان آنلاین: محمد الفرح عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد که بندر جده سرنوشت بهتری از بندر ایلات نخواهد داشت؛ بندر ایلات به دلیل عملیات های موفقیت آمیز یمن به مدت ۲ سال بسته شد.

وی اضافه کرد: این در حالی است که مسافت میان یمن و فلسطین اشغالی بسیار بیشتر از مسافت میان یمن و بنادر عربستان به ویژه بندر جده است.

الفرح تصریح کرد: هر کسی که فکر می کند بنادر موجود در عمق عربستان به دور از معادله جدید یمن است باید به سرنوشت بندر ایلات فکر کند و این موضوع را جدی بگیرد.

لازم به ذکر است که عربستان سعودی در دور جدید حملات خود علیه یمن به صورت تعمدی مناطق و زیرساخت های غیرنظامی این کشور به ویژه بنادر، تأسیسات نفتی و گازی و کارگاه های تولیدی را هدف قرار می دهد و نیروهای مسلح یمن نیز واکنش متقابلی خواهند داشت.