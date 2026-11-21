رئیس مجمع بین المللی هالیفاکس در افتتاحیه این نشست تاکید کرد که دیگر نمی‌توان به آمریکا و سیاست‌های دونالد ترامپ اعتماد کرد و کشورها به دنبال مسیری تازه برای خود هستند.

جوان آنلاین: «پیتر ون براگ» رئیس مجمع برجسته امنیتی بین‌المللی هالیفاکس در کانادا هشدار داد که دیگر نمی‌توان به ایالات متحده به‌ عنوان رهبر قابل پیش‌بینی جهان دموکراتیک تکیه کرد. او از کشورهای دیگر خواست برای پر کردن این خلأ پیش‌ قدم شوند؛ آن هم در شرایطی که سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اتحادهایی را که دهه‌ها پابرجا بوده‌اند، تحت فشار قرار داده است.

ون‌براگ رئیس مجمع امنیت بین‌المللی هالیفاکس، در سخنرانی افتتاحیه این مجمع گفت: در نبود نقش رهبری قابل اعتماد آمریکا، افراد، نهادها و کشورها به دنبال مسیری تازه و قطب‌نمایی برای هدایت خود هستند.

وی افزود: هیچ کشوری به‌ تنهایی نمی‌تواند جایگاه و وزن آمریکا را جبران کند؛ اما مسئولیت پاسداری از اصول بین المللی بر عهده همه ماست.

مجمع امنیت بین‌المللی هالیفاکس که امسال برای هجدهمین بار برگزار می‌شود، هر سال حدود ۳۰۰ نفر از مقام‌های نظامی، اعضای کنگره آمریکا، دیپلمات‌ها و دانشگاهیان را در هتل «وستین نوا اسکوشیان» گرد هم می‌آورد.

ترامپ روز جمعه، پس از دیدار با مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در چین، بار دیگر در کاخ سفید از کانادا انتقاد کرد. او با گلایه از رفتار کانادایی‌ها گفت که آن‌ها در تعامل با واشنگتن جسورتر شده‌اند. ترامپ بارها تهدید کرده است که کانادا را به پنجاه‌ و یکمین ایالت آمریکا تبدیل خواهد کرد. او همچنین تعرفه‌های گمرکی‌ای وضع کرده که موجب افزایش تنش در روابط میان دو متحد قدیمی شده است.

کارنی در واکنش به این اقدامات تلاش کرده است روابط کانادا را با اروپا، چین و دیگر شرکا تقویت کند تا وابستگی این کشور به آمریکا کاهش یابد.