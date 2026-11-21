جوان آنلاین: تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با الجزیره مدعی شد که راه دیپلماسی در قبال ایران همچنان باز بوده و آمریکا این راه را از زمان آغاز دولت ترامپ نبسته است اما ایران آماده دستیابی به توافقی با شروط آمریکا نیست.

وی در لفاظی های خود علیه ایران ادعا کرد که آمریکا به تشدید فشارهای اقتصادی و محاصره دریایی علیه کشورمان ادامه می دهد تا مانع دسترسی تهران به منابع مالی شود. تحریم ها و فشارهای اقتصادی به مرور زمان تشدید می شود و آمریکا از تصمیم خود مبنی بر ممانعت از دستیابی به سلاح هسته ای توسط ایران عقب نشینی نخواهد کرد.

پیگوت در ادعایی مضحک بدون اشاره به آشفتگی در بازارهای جهانی به دلیل تجاوز آمریکا علیه ایران گفت که تصمیم ترامپ در این خصوص و هدف قرار دادن مواضعی در ایران باعث شده منطقه و جهان امن تر شود!

وی بدون ارائه آمار مستند ایران را به هدف قرار دادن زیرساخت های غیرنظامی در منطقه متهم کرد.