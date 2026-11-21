جنبش حماس با محکوم کردن افزایش حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه، این اقدامات را نقض توافق آتش‌بس و ادامه نسل‌کشی دانست و خواستار مداخله فوری جامعه بین‌المللی شد.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد افزایش حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه، ادامه نقض توافق آتش‌بس و تشدید جنایت نسل‌کشی است.

حماس تأکید کرد آنچه در نوار غزه از کشتار و تصرف بخش‌های بیشتری از اراضی این منطقه جریان دارد، جنایت جنگی و مستلزم اقدام فوری بین‌المللی است.

این جنبش بار دیگر از کشورهای میانجی و ضامن توافق آتش‌بس خواست رژیم صهیونیستی را ملزم کنند که تجاوزات خود را متوقف کرده و به نقض مفاد این توافق پایان دهد.

حماس همچنین از شورای موسوم به «شورای صلح» خواست به سیاست چشم‌پوشی از جنایات تل آویو پایان دهد و تأیید کند که رژیم صهیونیستی مسئول کارشکنی در اجرای توافق آتش‌بس است.