جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد افزایش حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه، ادامه نقض توافق آتشبس و تشدید جنایت نسلکشی است.
حماس تأکید کرد آنچه در نوار غزه از کشتار و تصرف بخشهای بیشتری از اراضی این منطقه جریان دارد، جنایت جنگی و مستلزم اقدام فوری بینالمللی است.
این جنبش بار دیگر از کشورهای میانجی و ضامن توافق آتشبس خواست رژیم صهیونیستی را ملزم کنند که تجاوزات خود را متوقف کرده و به نقض مفاد این توافق پایان دهد.
حماس همچنین از شورای موسوم به «شورای صلح» خواست به سیاست چشمپوشی از جنایات تل آویو پایان دهد و تأیید کند که رژیم صهیونیستی مسئول کارشکنی در اجرای توافق آتشبس است.