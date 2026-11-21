جوان آنلاین: شبکه ان‌بی‌سی آمریکا به نقل از چند مقام این کشور اعلام کرد وزارت کشاورزی ایالات متحده از نفوذ امنیتی به سامانه پرداخت‌های این وزارتخانه را در طول هفته جاری گزارش کرده است.

در همین راستا، شبکه سی‌ان‌ان نیز به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، اعلام کرد که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) تحقیقات درباره احتمال هک شدن پایگاه داده ملی اطلاعات کیفری خود را آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، نفوذ به مرکز ملی اطلاعات کیفری آمریکا دومین حادثه از این نوع طی ماه‌های اخیر است.

از سوی دیگر، سخنگوی آژانس امنیت ملی آمریکا در گفت‌وگو با شبکه الجزیره مدعی شد که فعالیت شبکه ارتباطات داخلی این آژانس پس از رفع اختلال‌های فنی از سر گرفته شده است.