وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ما به دنبال یک توافق خوب، شرافتمندانه و عزتمندانه هستیم و هیچ‌کسی خواهان توافقی نیست که عزت ما را زیر سؤال ببرد.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی، اظهار داشت: ما در جنگ مقاومت کردیم و اجازه ندادیم طرف مقابل به پیروزی برسد بنابراین، قطعاً نمی‌توانیم در عرصه دیپلماسی به توافقی تن بدهیم که در واقع، خودمان پیروزی را به طرف مقابل تقدیم کنیم.

وی تاکید کرد: نکته مهمی که فکر می‌کنم درباره آن اجماع وجود دارد، این است که ما به دنبال یک توافق خوب، شرافتمندانه و عزتمندانه هستیم. هیچ‌کسی خواهان توافقی نیست که عزت ما را زیر سؤال ببرد.

عراقچی افزود: فکر می‌کنم همه بر این موضوع اتفاق نظر داریم که همان‌طور که در جنگ پیروز شدیم، در توافق هم باید پیروز شویم.

وزیر امور خارجه ادامه داد: ما خواسته‌های برحقی داریم. بالاخره جنگی علیه ما اتفاق افتاده و مورد تهاجم قرار گرفته‌ایم؛ آن هم در شرایطی که هیچ تقصیری نداشتیم و در حال مذاکره بودیم. هیچ‌ کسی نمی‌تواند انکار کند که ما دو بار در حال مذاکره بودیم و در هر دو نوبت به ما حمله شد. بار سوم نیز مذاکره کردیم، به توافق رسیدیم و توافق وارد مرحله اجرا شد، اما باز هم طرف مقابل آن را نقض کرد و جنگ دیگری آغاز شد. یعنی در طول دو سال گذشته، سه بار تجربه مذاکره و جنگ را پشت سر گذاشته‌ایم.

وی تصریح کرد: بنابراین، اگر قرار است از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» خارج شویم، باید به شرایطی برسیم که اطمینان داشته باشیم جنگ دوباره بازنمی‌ گردد و بار دیگر با وضعیت «نه جنگ، نه صلح» مواجه نخواهیم شد. برای رسیدن به این نقطه باید صبر کنیم تا شرایط لازم فراهم شود و بتوانیم به یک نتیجه موفقیت‌آمیز برسیم. چه فایده‌ای دارد امروز توافقی انجام بدهیم که دو ماه بعد دوباره نقض شود و جنگ از سر گرفته شود؟ آخرین بار هم که پس از ۱۵ روز از توافق دوباره جنگ آغاز شد. از جنگ ۱۲ روزه تا جنگ ۴۰ روزه نیز حدود هشت ماه فاصله بود. بنابراین، ما باید به‌گونه‌ای توافق کنیم که این توافق دائمی و نهایی باشد و دیگر شاهد بازگشت جنگ نباشیم.

عراقچی افزود: در نتیجه، خروج از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و رسیدن به توافق، قطعاً مطلوب است؛ اما به شرط آنکه توافق، توافق خوبی باشد. هر توافقی ارزش آن را ندارد که صرفاً برای خروج از شرایط فعلی به آن تن بدهیم. باید پیچیدگی‌های این مسئله را به‌درستی درک کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: واسطه‌ها یعنی قطر و پاکستان، میان ما و آمریکا در رفت‌وآمد هستند؛ پیام منتقل می‌کنند، پیام می‌آورند، ایده‌ها و پیشنهادهای مختلف را مطرح می‌کنند و درباره آن‌ها گفت‌وگو می‌شود. اساساً وظیفه واسطه همین است که میان دو طرف رفت‌وآمد کند و برای پیدا کردن یک راه‌حل میانه تلاش کند. بنابراین، این تحرکات و رفت‌وآمدها کاملاً طبیعی است و آن‌ها در حال انجام وظیفه خودشان هستند. البته این‌طور نیست که هر هواپیمایی که از قطر یا کشورهای دیگر وارد ایران می‌شود، لزوماً حامل مذاکره‌کننده یا واسطه باشد. ما در حال حاضر به دلیل مشکلات پروازی، بخش زیادی از رفت‌وآمد هیئت‌های اقتصادی‌مان به کشورهای منطقه از طریق پروازهای چارتر انجام می‌شود. گاهی هم کشورهای منطقه هواپیما در اختیار می‌گذارند تا هیئت‌های ما را منتقل کنند و دوباره بازگردانند. بنده صریح عرض میکنم که بین ما و کشورهای منطقه مبادلات اقتصادی صورت میگیرد.

وی اظهار داشت: در عین حال، ما هیچ‌گاه دیدارها و تماس‌هایی را که در چارچوب این میانجی‌گری‌ها انجام شده، پنهان نکرده‌ایم. برای مثال، در همین سفر اخیر به پاکستان، دیدار من با آقای عاصم منیر انجام شد و خبر آن را هم اعلام کردیم. دیدار با هیئت قطری نیز موضوع پنهانی نبوده است؛ اساساً دلیلی برای پنهان کردن چنین دیدارهایی وجود ندارد، چون اتفاق عجیب و غیرمعمولی نیست. تبادل پیام، ایده و پیشنهاد، بخشی از وظایف طبیعی واسطه‌هاست. اگر روزی این واسطه‌ها چنین کاری انجام ندهند، اتفاقاً باید پرسید چرا وظیفه خودشان را انجام نمی‌دهند. همان‌طور که اگر ما در تهران بشینیم و فعالیت دیپلماتیک نداشته باشیم یا دیداری انجام ندهیم، طبیعی است که درباره آن از ما سؤال شود. بنابراین، این رفت‌وآمدها امری طبیعی در چارچوب دیپلماسی است.

عراقچی تصریج کرد: البته کانال‌های ارتباطی ما صرفاً به قطر و پاکستان محدود می‌شود. موارد دیگر گمانه‌زنی است. گاهی هم برخی کشورها تلاش می‌کنند خودشان را وارد این روند کنند، اما ما در حال حاضر دلیلی نمی‌بینیم که واسطه‌های موجود را تغییر دهیم، تعدادشان را کاهش دهیم یا واسطه جدیدی به آن‌ها اضافه کنیم. مسیر فعلی در حال طی شدن است، پیام‌ها منتقل می‌شود و این روند ادامه دارد. نکته مهم‌تر اینکه تمام این تحرکات و تماس‌ها تحت نظارت کامل قرار دارد. از همه دیدارها گزارش‌های دقیق تهیه می‌شود، جزئیات و نکات مطرح‌شده منتقل می‌شود و در مراجع ذی‌ربط درباره خط‌مشی و گام بعدی تصمیم‌گیری می‌شود؛ اینکه در مرحله بعد چه اقدامی انجام دهیم و چه پاسخی ارائه کنیم. بنابراین، این روند کاملاً تحت اشراف و مدیریت مراجع مسئول در کشور پیش می‌رود.