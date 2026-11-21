جوان آنلاین: کشورهای اروپایی روز جمعه شاهد موج گسترده ای از اعتراضات دانشجویی و کارگری با الهام از اعتراضات دانشجویی فرانسه بودند و درخواست های آنها شامل بهبود اوضاع آموزشی، عدالت، موضوعات مربوط به تغییرات آب و هوایی و لغو خدمت اجباری می شد.

بر اساس این گزارش، هزاران نفر در ۲۵ کشور اروپایی از جمله ایتالیا، آلمان، انگلیس، اسپانیا، اتریش و کرواسی در اعتراض به افزایش هزینه های زندگی، کاهش بودجه خدمات عمومی، سیاست های اقتصادی دولت ها و افزایش هزینه های نظامی به خیابان ها آمدند.

بر اساس گزارش های منتشرشده، ایتالیا شاهد اعتصاب سراسری ۲۴ ساعته کارگران و اختلال در حمل و نقل عمومی، فعالیت مدارس و برخی مراکز درمانی بود. در آلمان نیز تجمعاتی در ده ها شهر برگزار شد و معترضان به کاهش بودجه آموزش و احتمال بازگشت خدمت سربازی اجباری اعتراض کردند.

در اتریش، تجمع دانشجویان در وین با مداخله پلیس و استفاده مأموران از اسپری فلفل همراه شد و شماری از معترضان بازداشت شدند. در کرواسی نیز دانشجویان در چندین شهر دست به اعتراض و تحریم کلاس های درس زدند.

این اعتراضات با مشارکت گروه های دانشجویی، کارگری و فعالان اجتماعی برگزار شد و موضوعاتی همچون افزایش دستمزدها، حمایت از خدمات عمومی، مخالفت با جنگ و سیاست های تسلیحاتی و مقابله با بحران اقلیمی از محورهای اصلی مطالبات معترضان بود.

ائتلاف برگزارکنندگان اعلام کرد این حرکت اعتراضی با مشارکت بیش از ۵۰ سازمان در حدود ۴۰۰ شهر در بیش از ۲۵ کشور برگزار شده است.