جوان آنلاین: سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا گفت: کارکنان انتظامی کشور با جان‌فشانی و همراهی میدانی مردم، در کنار سایر نیروهای مسلح مقتدر، گوش به فرمان فرمانده معظم کل قوا، هوشمندانه و مقتدرانه از امنیت داخلی کشور پاسداری می‌کنند.

سخنگوی فراجا با اشاره به چهلمین روز شهادت معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، شهیده نصرت افتخاری، از نقش دانش و مسئولیت‌پذیری وی در خدمت به جامعه گفت و افزود: در چهلمین روز شهادت ایشان، فرصت مغتنم است برای تجدید عهد با راهی که از دانش آغاز می‌شود، به خدمت می‌رسد و در همدلی و آرامش جامعه ادامه می‌یابد.