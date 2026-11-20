جوان آنلاین: سومین شب اجرا‌های خیابانی «سردار آسمانی» با حضور مدیران فرهنگی و هنری، اجرای گروه‌های نمایشی ایران و عراق در تئاتر شهر و اجرای نمایش‌هایی در میادین پایتخت برگزار شد.

سومین شب اجرای نمایش‌های خیابانی «سردار آسمانی» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، برگزار شد. در این شب شش گروه نمایشی از ایران و یک گروه از کشور عراق در محوطه مجموعه تئاتر شهر به اجرای آثار خود پرداختند و مدیران هنری نیز به تماشای این آثار نشستند.

نمایش «ناو دنا» با محوریت قهرمانان شهید ناوچه دنا، آغازگر اجرا‌های خیابانی شب سوم بود. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی مینا اخوان از کرمان، گوشه‌ای از زندگی یکی از شهدای این ناو را به تصویر کشید. این اثر در بخش مسابقه جشنواره حضور داشت. هنرمندان خرمشهر نیز با نمایش «شجره طیبه» به نویسندگی آمنه پورحسینی و کارگردانی پژمان مهراب‌پور، که در بخش مسابقه حضور داشت، به روایت حمله دشمن امریکایی - صهیونیستی به مدرسه «شجره طیبه» میناب در نهم اسفند پرداختند.

در ادامه، نمایش «فروشی نیست» به نویسندگی و کارگردانی شهرزاد رنود از اردبیل اجرا شد. این نمایش از جمله آثار تولیدشده در کارگاه «افق مقاومت» جشنواره بود که در بخش مسابقه حضور داشت. نمایش «دُر غلتان» به نویسندگی و کارگردانی امیر امینی از لاهیجان، از دیگر آثار بخش مسابقه بود که پیش از این در میدان حضرت ولی‌عصر (عج) و تجمعات مردمی اجرا شده بود. این نمایش با روایت زندگی شهید لاریجانی از دوران کودکی تا شهادت، میزبان مخاطبان شد

نمایش «شیرک منهای دو» به نویسندگی آرزو بهرامی و کارگردانی آدینه رحیم‌نژاد از اصفهان نیز که در بخش مسابقه جشنواره حضور داشت، به سیدمجید موسوی، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ایران و دلاورمردان این عرصه تقدیم شد.

نمایش «پرندگان درختان زیتون» به نویسندگی و کارگردانی روح‌الله آریس از کرمان نیز با موضوع شهادت کودکان در جنگ‌های دشمنان غاصب، به روایت وقایع ایران، غزه، لبنان، فلسطین، افغانستان و دیگر مناطق پرداخت. این اثر نمایشی نیز از آثار بخش مسابقه جشنواره بود.

تئاتری‌های عراق با «هش» در تئاتر شهر

در بخش ملل، گروهی از کشور عراق با نمایش «هش» به نویسندگی و کارگردانی عبدالحسین نوری‌العاتی، با موضوع قیام علیه استبداد به اجرای اثر پرداخت.

در پایان این نمایش، عبدالحسین نوری‌العاتی با در دست داشتن پرچم ایران و عراق، با قدردانی از مردم ایران گفت: مردم ایران، برادران و خواهران ما هستند. ایران در قلب ماست. ما با ایران پیوندی عمیق و جدانشدنی داریم که همواره بر این پیوند و عهد دوستی استواریم.

«تئاتر در میدان» به میدان شهدا رسید

هنرمندان تئاتر خیابانی در دو شب گذشته برگزاری بخش «سردار آسمانی»، در میادین انقلاب و ولی‌عصر (عج) به اجرای نمایش پرداختند که با استقبال مردم همراه شد.

در سومین شب، علاوه بر دو میدان پیشین، گروه‌های نمایش خیابانی با حضور در میدان شهدا، به اجرای آثار خود در تجمعات مردمی پرداختند.

نمایش‌های «دوازده روز عاشقی» به نویسندگی کاظم ارجمندنیا از بوشهر در میدان انقلاب، «پرواز پروانه‌ها» به نویسندگی و کارگردانی آرزو جعفری از تهران در میدان ولی‌عصر (عج) و «سوزوگذار» به نویسندگی و کارگردانی مهرداد کاووسی در میدان شهدا، از جمله آثار اجراشده در تجمعات مردمی بودند.

مقاومت و تحولات اجتماعی در محور نهمین سمینار پژوهشی جشنواره

نهمین سمینار علمی-‌پژوهشی جشنواره نیز در سومین روز از برگزاری بخش «سردار آسمانی» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، در تالار مشاهیر تئاتر شهر برگزار شد

این سمینار در سه پنل پژوهشی و با حضور پژوهشگران، به دبیری رامتین شهبازی، علی حاج‌ملاعلی و مریم ایرانمنش برگزار شد. در این نشست، پژوهشگران مقالات خود را با موضوعاتی، چون مقاومت، تئاتر و تحولات اجتماعی، بازنمایی جنگ، تئاتر فلسطین، آیین‌های نمایشی و هنر مقاومت ارائه کردند.

تئاتر مقاومت جریانی پویا در عرصه هنر کشور

سردار علی مقواساز، معاون فرهنگی و هنری سازمان بسیج مستضعفین و رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح، در حاشیه این رویداد بیان کرد: بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت رویدادی زنده و پویاست و اکنون حدود یک سال است که تمام کشور به دلایل مختلفی، چون برگزاری کارگاه‌های آموزشی، مسابقه نمایشنامه‌نویسی، سمینار‌های علمی‌-پژوهشی و اجرا‌های صحنه‌ای درگیر این رویداد هنری هستند و خوشبختانه اکنون به نقطه نهایی و اجرای بخش نمایش‌های خیابانی «سردار آسمانی» رسیده است.

وی ادامه داد: هنرمندان حوزه‌های مختلف، چون تئاتر، سینما، هنر‌های تجسمی و موسیقی، همچون رزمندگان ما که از مرز‌های کشور حفاظت می‌کنند، محکم ایستاده‌اند تا مقاومت را به مردم معرفی کنند و امید که خداوند حافظ این عزیزان باشد.

قصه تئاتری که با اقتضائات اجتماعی پرورش یافته است

اتابک نادری، مدیرکل هنر‌های نمایشی نیز بیان کرد: جشنواره‌ها پیام فرامرزی دارند. تئاتر هنری زنده و در کنار مردم است. این هنر برای ایجاد نشاط و همبستگی، آن هم در شرایط دشوار جنگی، همچنان رسالت خود را انجام می‌دهد.

وی افزود: تئاتر مقاومت یکی از جریان‌های قوی و محکم در تئاتر ما به شمار می‌آید که با توجه به اقتضائات اجتماعی، خود را تکمیل کرده و پرورش داده است.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و در انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.