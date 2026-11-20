جوان آنلاین: حضور سهراب بختیاری‌زاده در تمرینات استقلال پیش از بازی آسیایی با العین، پایان‌بخش حواشی چند روز گذشته آبی‌ها بود. البته باید دید این آرامش واقعی است یا با یک جرقه دوباره آتش اختلافات شعله‌ور خواهد شد.

سرمربی استقلال بعد از بی‌توجهی باشگاه به مشکلات سخت‌افزاری تیم، کاسه صبرش لبریز شد و با غیبت در تمرینات و استعفای کتبی جدیتش را نشان داد. مدیران باشگاه هم ضمن مخالفت با استعفای او، تلاش کردند شرایط مدنظر بختیاری‌زاده را فراهم کنند تا تیم با حداقل حاشیه به آسیا اعزام شود.

غیبت پرسروصدا

غیبت سرمربی در تمرینات مثل توپ صدا کرد. سهراب بختیاری‌زاده اهل حاشیه‌سازی نیست و این را اهالی فوتبال خوب می‌دانند. وقتی سهراب در تمرین حاضر نشد و پس از آن هم خبر استعفای رسمی‌اش منتشر شد، همه فهمیدند موضوع جدی‌تر از یک شایعه است. استقلال امروز عازم امارات می‌شود تا در هفته پنجم لیگ قهرمانان رودرروی العین قرار بگیرد. بازی سختی در انتظار آبی‌هاست و بختیاری‌زاده این را بهتر از همه می‌دانست، ولی پافشاری روی خواسته‌هایش و وادار کردن مدیران باشگاه به اجرایی کردن وعده‌هایشان، تصمیمی بود که سرمربی گرفت. تمرین روز چهارشنبه و پنج‌شنبه بدون سرمربی برگزار شد و دیگر جایی برای انکار باقی نگذاشت. سهراب بعد از آنکه فهمید مدیران اهمیتی به تمرینات شاگردانش و چمن نامرغوب نمی‌دهند با استعفا به آنها نشان داد با این وضع به کارش ادامه نخواهد داد.

بی‌توجهی باشگاه

دعوا وقتی بالا گرفت که باشگاه خواسته سرمربی را برای داشتن زمین مناسب فراهم نکرد. از وقتی چمن کمپ مرحوم حجازی زیرکشت رفته، استقلالی‌ها به زمین شماره ۴ آزادی نقل مکان کرده و تمرینات‌شان را آنجا پیگیری می‌کنند. منتها کیفیت چمن آزادی آن‌قدر پایین بود که بختیاری‌زاده از باشگاه خواست فکری به حال این ماجرا کند. مصطفی متدین، مدیرعامل و دیگر مدیران آبی‌ها، اما اهمیت زیادی به این مسئله ندادند و آن‌قدر وقت تلف کردند تا سهراب به سیم آخر زد. بعد از قهر سرمربی و انتشار خبر استعفای او، گویا باشگاه دست به کار شد و زمین خیریه عمل را برای تیم هماهنگ کرد.

حمایت از سرمربی

مدیرعامل باشگاه و اعضای هیئت‌رئیسه با استعفای بختیاری‌زاده مخالفت کردند. با این‌حال معلوم نیست چرا بعد از حمایت باشگاه، کمیته فنی تشکیل جلسه داده و موضوع را ارزیابی کرده است. باشگاه استقلال در بیانیه خود بر برطرف کردن مشکلات سخت‌افزاری تأکید کرده است: «حمایت از کادر فنی و فراهم آوردن تمامی شرایط لازم برای موفقیت تیم، از اولویت‌های اصلی مدیریت باشگاه است. بی‌تردید، در مسیر فعالیت و حرکت مجموعه‌ای بزرگ و پرافتخار همچون استقلال، بروز برخی مسائل و چالش‌ها امری طبیعی است، اما اعتقاد داریم هیچ‌یک از این مشکلات از جمله مسائل مربوط به زمین تمرین و سایر موضوعات اجرایی و پشتیبانی، غیرقابل حل نیستند. با تعامل، همدلی، صبوری و همکاری تمامی بخش‌های باشگاه می‌توان برای این مسائل راهکار‌های مناسب پیدا کرد و شرایط مطلوب‌تری را برای تیم فراهم آورد. تمام تمرکز و تلاش مدیریت و مجموعه باشگاه بر آماده‌سازی هرچه بهتر تیم فوتبال و کسب نتایجی در شأن نام، اعتبار و تاریخ پرافتخار استقلال است.»

همچنان می‌جنگم

بختیاری‌زاده یکی از بی‌حاشیه‌ترین مربیان لیگ برتر است و به رغم بسته بودن پنجره نقل و انتقالات استقلال، تیمش عملکرد قابل قبولی داشته و در آسیا نیز تیمش از چهار بازی ۹ امتیاز کسب کرده است. با این‌حال سرمربی آبی‌ها انتظار حمایت بیشتری داشته و علاوه‌بر بحث چمن زمین تمرین، سهراب نسبت به بسته ماندن پنجره نقل و انتقالات به‌رغم وعده‌های مدیران باشگاه و همچنین جذب بازیکن جدید در نیم‌فصل نیز انتقاد دارد. سرمربی استقلال در صفحه شخصی‌اش استوری منتشر کرد تا هواداران بدانند او فعلاً روی نیمکت می‌نشیند: «آنچه امروز اهمیت دارد، نام استقلال و شادی میلیون‌ها هوادار این تیم بزرگ است. نه نامی از من خواهد ماند و نه نامی از مدیران، اما استقلال بزرگ می‌ماند. استقلال شایسته به‌روزترین امکانات و زیرساخت‌هاست تا در همه رقابت‌ها حضوری پررنگ داشته باشد. من می‌جنگم، نه برای خودم، بلکه برای استقلال و شما هوادارانی که اولویت زندگی فوتبالی من هستید.»