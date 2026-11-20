جوان آنلاین: بانکوک عصر پنج‌شنبه میزبان مراسم انتخاب بهترین‌های سال ۲۰۲۶ بود. رقابتی که اکثر جوایزش را ژاپن برد، اما ارزشمندترین آنها به ایران رسید.

فوتبال ایران در این مراسم که علاوه بر اعضای ارشد‌ای‌آف‌سی، اینفانتینو رئیس فیفا نیز حضور داشت، چهار نماینده در بخش‌های مختلف داشت. علیرضا بیرانوند برای جایزه بهترین بازیکن مرد آسیا، سعید احمدعباسی و حسین طیبی در بخش بهترین بازیکن سال فوتسال، مرضیه جعفری در بخش بهترین مربی زن و همچنین فدراسیون فوتبال ایران در بخش گروس‌روت (فوتبال پایه) نامزد شده بودند که در نهایت جایزه بهترین بازیکن سال آسیا به بیرانوند و جایزه بهترین مربی زن آسیا برای دومین سال متوالی به مرضیه جعفری رسید.

تکرار عنوان بهترین مربی سال آسیا

مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و خاتون بم، برای دومین سال متوالی جایزه بهترین سرمربی زن فوتبال آسیا را از آن خود کرد تا ثابت کند هنوز هم روی دستش نیست. پارک یون جئونگ، سرمربی تیم زیر ۲۰ سال زنان کره‌جنوبی و ما ژیائوژو، سرمربی تیم زیر ۱۷ سال زنان چین از دیگر نامزد‌های این جایزه بودند که جعفری با پشت سرگذاشتن هر دو آنها، دبل کرد و بار دیگر در صدر فهرست مربیان زن فوتبال قاره قرار گرفت.

جعفری بعد از کسب جایزه بهترین مربی زن سال آسیا ابراز خوشحالی کرد که توانسته بار دیگر توانمندی‌های بانوان ایران را به رخ دنیا بکشد: «از تک‌تک بازیکنان و همه کسانی که در تمام این سال‌ها در کنارم بودند تشکر می‌کنم. امیدوارم توانسته باشم برای شاد کردن دل مردم کشورم کاری انجام بدهم و پتانسیل زن ایرانی را به دنیا نشان دهم.»

جعفری که به میانه‌های دهه چهل زندگی خود رسیده، تیم فوتبال بانوان بم را به یکی از قدرت‌های برتر فوتبال زنان ایران تبدیل کرده و بار‌ها به عنوان پرافتخارترین سرمربی فوتبال بانوان دست یافته است. بدون شک، اما ارزشمندترین عنوان‌هایی که تاکنون کسب کرده، عنوان بهترین سرمربی زن سال آسیا در بیست و نهمین و سی‌امین دوره جوایز سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیاست. موفقیتی که برای فوتبال ایران بسیار حائز اهمیت است. مربی که بخش عمده‌ای از دوران حرفه‌ای خود را به پرورش استعدادها، ساختن تیم‌های رقابتی و کسب افتخارات متعدد در سطح باشگاهی اختصاص داد تا سرانجام به نیمکت تیم ملی فوتبال بانوان ایران رسید. مسیری که از مربیگری در بم کرمان آغاز شد و بعد از کسب ۱۲ قهرمانی با این تیم، به سطح ملی رسید. آماری که او را به یکی از بهترین مربیان فوتبال بانوان تبدیل کرده است؛ چه در ایران و چه در آسیا. موفقیتی که تکرار مکرر آن ثابت می‌کند اتفاقی نیست.

بهترین بازیکن آسیا بعد از ۸ سال انتظار

مرضیه جعفری تنها نماینده ایران نبود که عصر پنج‌شنبه روی سن فراخوانده شد. علیرضا بیرانوند، گلر تیم ملی دیگر نماینده ایران در بانکوک بود که موفق به کسب جایزه شد. انتخاب بیرانوند به عنوان بهترین بازیکن سال آسیا، اما صدای رسانه‌های عربی را درآورد، چراکه فراس البریکان، مهاجم الاهلی نیز با توجه به فصل موفقی که با الاهلی و تیم ملی عربستان داشت، یکی از نامزد‌های این بخش بود. وب‌سایت وین وین، اما در گزارشی با مقایسه عملکرد بیرانوند و البریکان در سال ۲۰۲۶ در خصوص ناکامی مهاجم عربستان در کسب این جایزه نوشت که آمار نشان می‌دهد مقایسه عملکرد و میزان تأثیرگذاری فردی در کنار کسب افتخارات تیمی باعث ناکامی فراس البریکان در رقابت با بیرانوند شده است. حال آنکه گویا عربستانی‌ها تصور می‌کردند مجموعه دستاورد‌های این مهاجم از جمله به ثمر رساندن گل قهرمانی الاهلی در لیگ نخبگان آسیا و نقش‌آفرینی البریکان در صعود تیم ملی عربستان به جام‌جهانی بتواند عنوان بهترین مرد سال آسیا را نصیب او کند. عنوانی که، اما بعد از ۲۲ سال، بار دیگر به یک ایرانی رسید، آن هم در شرایطی که او هشت سال قبل انتظار کسب چنین عنوانی را داشت، درست بعد از مهار پنالتی رونالدو در جام‌جهانی روسیه و کسب عنوان پنجمین قهرمانی با پرسپولیس (با ۱۶ کلین‌شیت). اما این عنوان هشت سال بعد نصیب بیرو شد، درست زمانی که عربستانی‌ها تصور می‌کردند قرار است البریکان در سالن اکسرا بانکوک روی سن برود. روزنامه الشرق‌الاوسط عربستان، اما در گزارشی به قلم فهد العیسی از بانکوک نوشت که انتخاب دروازه‌بان ایران براساس افتخارات نبوده و به شیوه امتیازدهی بازیکنان آسیایی در مسابقات باشگاهی مربوط می‌شود.