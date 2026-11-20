جوان آنلاین: پسر ۱۶ ساله‌ای که برای سرقت گوشی تلفن همراه، رهگذری را با ضربه چاقو به قتل رسانده و فرار کرده بود، پس از ماه‌ها زندگی مخفیانه در یک کوره آجرپزی حوالی پاکدشت دستگیر شد.

روز هشتم فروردین امسال، مأموران پلیس تهران از درگیری خونین دو پسر جوان در یکی از خیابان‌های جنوبی پایتخت باخبر و راهی محل حادثه شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد پسر جوانی پس از پایان ساعت کاری، در مسیر بازگشت به خانه با نوجوانی روبه‌رو شده که راه او را سد کرده و با تهدید چاقو قصد سرقت تلفن همراهش را داشته است.

رهگذر جوان در برابر سارق مقاومت کرد، اما نوجوان خشن با چاقو ضربه‌ای به گردن او زد، گوشی تلفن همراهش را سرقت کرد و از محل گریخت. دقایقی بعد، عابران با مشاهده پیکر خون‌آلود جوان با اورژانس تماس گرفتند و او به بیمارستان منتقل شد، اما شدت جراحت به حدی بود که تلاش پزشکان برای نجات جانش بی‌نتیجه ماند و او چند ساعت بعد جان باخت.

با اعلام خبر قتل، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به دستور بازپرس ویژه قتل تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری عامل جنایت آغاز کردند. کارآگاهان با بررسی‌های میدانی و بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل حادثه، سرانجام به ردپای پسر ۱۶ ساله به نام فرهاد رسیدند.

فرار قاتل به کوره آجرپزی

بررسی سوابق متهم نشان داد او به «فرهاد دست‌کج» معروف است و پیش از این نیز سابقه سرقت داشته است. این نوجوان مدتی در کارگاه تولید مبل کار می‌کرد، اما پس از اینکه سرقت پول و وسایل کارگران از سوی او فاش شد، از کارگاه اخراج و مدتی نیز در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شده بود. تحقیقات نشان می‌داد فرهاد پس از آزادی به سرقت گوشی تلفن همراه روی آورده و معمولاً در پارک‌ها، خیابان‌های خلوت و مسیر‌های کم‌رفت‌وآمد پرسه می‌زد. او رهگذران تنها را زیر نظر می‌گرفت و در فرصتی مناسب با تهدید چاقو، تلفن همراه و اموالشان را سرقت می‌کرد. کارآگاهان پس از شناسایی مخفیگاه متهم، راهی محل زندگی او شدند، اما دریافتند فرهاد پس از قتل به همراه مادرش خانه اجاره‌ای را ترک کرده و به مکان دیگری رفته است. تلاش‌ها برای دستگیری او ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل تماس مردی با پلیس، مسیر تحقیقات را تغییر داد.

تماس‌گیرنده که کارگر یک کوره آجرپزی در حوالی گل‌تپه پاکدشت بود، به مأموران گفت نوجوانی به‌تازگی در آنجا مشغول به کار شده که رفتار‌های خشن و زورگویانه‌ای دارد و سایر کارگران از او حساب می‌برند. او در ادامه گفت که این نوجوان شب قبل در جمع کارگران از گذشته خود خاطره‌گویی کرده و مدعی شده در جریان سرقت گوشی تلفن همراه، مردی را که مقاومت کرده با چاقو به قتل رسانده است. با دریافت این اطلاعات، گروهی از مأموران راهی کوره آجرپزی شدند و نوجوان فراری را دستگیر کردند. بررسی‌ها نشان داد قاتل با هویت جعلی در کارگاه آجرپزی مشغول به کار بود. متهم ابتدا تلاش کرد هویت واقعی خود را پنهان کند، اما وقتی با مدارک و شواهد پلیس روبه‌رو شد به قتل اعتراف کرد.

ادعای قاتل درباره قتل ناخواسته

فرهاد صبح دیروز در جریان بازجویی‌ها مدعی شد قصد کشتن رهگذر جوان را نداشته و فقط برای سرقت گوشی به او حمله کرده است. او گفت: «در خانواده نابسامانی بزرگ شدم. پدر و برادرم به اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی هستند. پدرم به اعدام و برادرم به حبس ابد محکوم شده است. من هم برای تأمین هزینه‌های زندگی خودم و مادرم مجبور شدم دزدی کنم. دو سال قبل در یک کارگاه تولید مبل مشغول به کار شدم. اوایل شرایط بد نبود، اما وقتی صاحبخانه ناگهان مبلغ اجاره را افزایش داد، شروع به دله‌دزدی کردم. به همین خاطر در کارگاه به من می‌گفتند فرهاد دست‌کج. اوایل کسی مرا لو نمی‌داد، چون دلسوزی می‌کردند. حتی از من تعهد گرفتند، اما دوباره سرقت کردم و اخراج شدم. صاحب کارگاه از من شکایت کرد و مدتی زندانی شدم.»

وی افزود: «بعد از آزادی، سراغ موبایل‌قاپی رفتم. یک مالخر هم پیدا کرده بودم که گوشی‌های سرقتی را از من می‌خرید. چون تنها کار می‌کردم، برای محافظت از خودم چاقو همراهم داشتم. البته اگر طعمه‌ها مقاومت می‌کردند، با چاقو تهدیدشان می‌کردم. آن روز هم پسر جوان مقاومت کرد و گوشی‌اش را نمی‌داد. عصبانی شدم و ضربه‌ای به او زدم تا رهایم کند. می‌ترسیدم مردم برسند و دستگیرم کنند، اما اصلاً قصد قتل نداشتم. بخت با من یار نبود که او جان باخت و من به قاتل تبدیل شدم.»

با اعتراف متهم، تحقیقات درباره جزئیات قتل و سایر جرائم احتمالی او ادامه دارد و پرونده به دلیل سن متهم برای رسیدگی و ادامه تحقیقات به دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان فرستاده شد.