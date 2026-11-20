جوان آنلاین: مرد مسلحی که شامگاه چهارشنبه با تعقیب یک قاضی دادگستری در خیابان پاسداران تبریز، خودروی او را به رگبار بست، پس از قتل قاضی، همسر و پسر خردسالش، به سمت دختر ۱۰ ساله خانواده هم شلیک کرد، اما دخترک با پناه بردن به یک مغازه از مرگ گریخت. ضارب که از بستگان همسر قاضی بود، پس از این جنایت با شلیک گلوله به خودش اقدام به خودکشی کرد، اما زنده ماند و به بیمارستان منتقل شد.

ساعت ۲۱ شامگاه چهارشنبه ۲۷ آبان، صدای شلیک چند گلوله سکوت خیابان پاسداران در محله حیدرآباد تبریز را شکست. رهگذران و کاسبان خیابان با شنیدن صدای تیراندازی متوجه مرد مسلحی شدند که با یک قبضه سلاح شکاری به سمت خودروی ال۹۰ پارک‌شده کنار خیابان شلیک می‌کرد. راننده خودرو که مردی جوان بود، هدف گلوله قرار گرفت و خونین روی فرمان افتاد. ضارب پس از شلیک به راننده، این بار به سمت زنی که همراه دو فرزند دختر و پسرش در خیابان بود، رفت و آنها را نیز به رگبار بست. زن جوان و پسر خردسالش هدف گلوله قرار گرفتند و روی زمین افتادند، اما دختر ۱۰ ساله خانواده با دیدن صحنه هولناک تیراندازی، وحشت‌زده به داخل یک مغازه ساندویچی فرار کرد.

مرد مسلح که ظاهراً قصد داشت هیچ‌یک از اعضای خانواده را زنده نگذارد، لوله سلاح را به سمت مغازه گرفت و به سوی دختر خردسال شلیک کرد. گلوله‌ها به شیشه مغازه اصابت کرد و شیشه‌ها فروریخت، اما دخترک از تیراندازی جان سالم به در برد.

ضارب پس از رقم زدن این جنایت خونین، اسلحه را به سمت خودش گرفت و شلیک کرد. با سقوط او روی زمین، برای لحظاتی خیابان در سکوت فرو رفت و شاهدان وحشت‌زده با پلیس و اورژانس تماس گرفتند.

قتل قاضی و خانواده‌اش

لحظاتی بعد، مأموران پلیس و امدادگران اورژانس در محل حاضر شدند. بررسی‌های اولیه کارآگاهان جنایی نشان داد راننده ال۹۰ مردی به نام ابراهیم صادقی و قاضی دادگستری است. کمی آن‌طرف‌تر، پیکر خونین همسر و پسر خردسال او روی زمین افتاده بود. پسرک در کنار مادرش جان باخته بود و دختر ۱۰ ساله خانواده نیز که از تیراندازی جان سالم به در برده بود، در شوک و وحشت، شاهد قتل اعضای خانواده‌اش بود. در ادامه تحقیقات میدانی مشخص شد قاضی ابراهیم صادقی، قاضی دادگاه صلح شهرستان پیرانشهر بوده، اما در تبریز زندگی می‌کرده است. او ساعتی قبل از حادثه، همراه همسر و دو فرزندش با خودروی شخصی به خیابان پاسداران آمده بود، غافل از اینکه مرد مسلحی او و خانواده‌اش را تعقیب می‌کند و در کمین آنها نشسته است.

ضارب از بستگان خانواده بود

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی در گفت‌و‌گو با میزان، با تأیید این جنایت اعلام کرد ضارب با خانواده قاضی نسبت فامیلی داشته و به دلیل اختلافاتی که با آنها داشته، با استفاده از سلاح شکاری، قاضی ابراهیم صادقی، همسر و فرزندش را به قتل رسانده و در پایان نیز اقدام به خودکشی کرده است.

محمدزاده افزود: محل خدمت قاضی در شهرستان پیرانشهر بوده، اما محل سکونتش تبریز بوده است. ضارب پس از اقدام به خودکشی زنده مانده و در حال حاضر در بیمارستان تحت درمان قرار دارد.

دادستان تبریز با اشاره به اینکه علت و انگیزه دقیق این حادثه همچنان در دست بررسی است، گفت: به دلیل آسیب‌دیدگی ضارب و بستری بودن او در بیمارستان، فعلاً امکان بازجویی از وی وجود ندارد و نمی‌توان درباره ابعاد این جنایت اظهارنظر قطعی کرد. در حالی که تیم پزشکی در تلاش هستند ضارب را از مرگ نجات دهند، کارآگاهان پلیس آگاهی تبریز به دستور مقام قضایی تحقیقات درباره این جنایت را برای روشن شدن زوایای پنهان آن آغاز کرده‌اند.