بار مالی تجاوزگری امریکا علیه ایران، بنا بر آنچه پنتاگون به آن اذعان کرده، از مرز ۴۸‌میلیارد دلار گذشته و این یکی از انگیزه‌هایی است که طیفی از دموکرات‌های کنگره را بر آن داشته تا درصدد قطع بودجه نظامی این جنگ باشند. در فضایی که تنش‌ها در بدنه سیاسی امریکا بالا گرفته، کاخ سفید که از وزارت جنگ خواهان بودجه چند صد میلیارد دلاری است، همچنان ارزیابی گزینه‌های تازه برای حمله به ایران را مدنظر دارد. رئیس‌جمهور امریکا علاوه بر هزینه‌های جنگ، باید پرهیز از واکنش تلافی‌جویانه و ویرانگر تهران علیه زیرساخت‌های انرژی کشور‌های حوزه خلیج فارس را هم در نظر بگیرد. همه اینها در شرایطی است که نتانیاهو نیز در ضلع دیگر این «چند ضلعی تنش» ایستاده و بر از سرگیری جنگ پافشاری می‌کند.

دونالد ترامپ و پیت هگسث وزیر جنگ امریکا، از کنگره خواسته‌اند بسته ۳۵۰ میلیارد دلاری پنتاگون را تصویب کند. در چنین شرایطی، مایک راجرز رئیس کمیته نیرو‌های مسلح مجلس نمایندگان امریکا که به حمایت از افزایش قدرت نظامی امریکا شهرت دارد، با درخواست پنتاگون مخالف است. از طرفی، در میان جمهوری‌خواهان، برخی سناتور‌های این حزب هشدار داده‌اند که استفاده از سازوکار ویژه تصویب بودجه برای تأمین این اعتبار می‌تواند خطر تعطیلی دولت فدرال را افزایش دهد. جان کورنین سناتور جمهوری‌خواه، مذاکرات داخلی درباره این طرح را دشوار توصیف کرده است.

در چنین فضایی، آرتور میلر هم به عنوان یکی از مقامات پنتاگون، اطلاعات جدیدی را افشا کرده است. او با چشم‌پوشی از هزینه‌های تعمیر تأسیسات نظامی آسیب‌دیده در منطقه غرب آسیا، هزینه کشورش علیه ایران از اواخر فوریه تاکنون، ۴۸.۳ میلیارد دلار اعلام کرد. این اعتراف صریح، عملاً دموکرات‌ها را برای پیش بردن برنامه‌های خود علیه ترامپ مصمم‌تر می‌کند. اگرچه جی دی ونس معاون ترامپ، گفته بود هر تصمیمی که ترامپ برای پایان دادن به درگیری بگیرد، افرادی همچنان خواهان ادامه جنگ و اقدامات بیشتر خواهند بود. وی همچنین با دفاع از ترامپ تأکید کرده بود که رئیس‌جمهور گزینه‌های متعددی در اختیار دارد و اجازه نخواهد داد جنگ ایران به یک درگیری طولانی‌مدت تبدیل شود، اما حتی برایان کیلمید مجری شبکه فاکس‌نیوز، شبکه محبوب ترامپ، هم از این اظهارات قانع نشد و به‌شدت از معاون رئیس‌جمهور امریکا انتقاد کرد و گفت: «من تا به حال حتی یک نفر را هم ندیده‌ام که خواهان جنگ بی‌پایان باشد و بگوید رئیس‌جمهور باید تحت هر شرایطی به جنگ ادامه دهد.»

سایه تعطیلی دولت

پولیتیکو نوشت که گروهی از دموکرات‌های کنگره در قالب بخشی از یک توافق بودجه‌ای برای اجتناب از تعطیلی دولت در سه هفته آتی مشغول نهایی کردن طرحی برای قطع بودجه جنگ علیه ایران هستند. هدف این طرح آن است که به استثنای عملیات دفاعی در مواجهه با حمله دشمن، هیچ بودجه‌ای به اقدام‌های تهاجمی اختصاص نیابد، مگر آنکه رئیس‌جمهور، مجوز جنگ را از کنگره دریافت کند. برای تبدیل شدن این توافق به یک توافق عملی، راه درازی در پیش است. اما نکته جالب توجه این است که جان تون رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا، این ایده را رد نکرده و این سؤال را مطرح کرد که آیا دموکرات‌ها محدودیت‌های جنگی علیه ایران را با بودجه بیشتر برای امنیت ملی و افزایش تولید مهمات معامله می‌کنند یا خیر. به گفته یک فرد آگاه از این مباحثات، کریس کانز، پتی موری، جک رید، جین شاهین و مارک وارنر نیز در جمع سناتور‌های دموکرات مشغول تدوین این طرح هستند. چنین تبادلی می‌تواند دموکرات‌هایی را که ممکن است بخواهند بودجه جنگ ایران را قطع کنند، اما در عین حال قصد ندارند خطر تعطیلی دولت را بپذیرند، راضی کند. همچنین دغدغه آن دسته از اعضای کنگره را که نگران موجودی کم مهمات هستند، اما نمی‌خواهند اضافه بودجه ۳۵۰میلیارد دلاری بودجه دفاعی پایان سال دولت ترامپ را تأیید کنند، خشنود می‌کند.

بیم ترامپ از واکنش ایران

در چنین شرایطی، تایمز اسرائیل به نقل از شبکه ۱۳ تلویزیون این رژیم گزارش داد که بنیامین نتانیاهو «عملیات علیه ایران» را «اجتناب‌ناپذیر» توصیف کرده و تنها مسئله را زمان اجرای آن دانسته است. این در حالی است که باراک راوید، خبرنگار آکسیوس هم در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از دو منبع آگاه نوشت که کاخ سفید از پنتاگون و نهاد‌های اطلاعاتی امریکا خواسته ارزیابی و تحلیلی درباره واکنش احتمالی ایران به هر یک از گزینه‌های که ارتش امریکا برای حمله آماده کرده، ارائه دهند و یکی از پرسش‌های مطرح‌شده کاخ سفید این بوده که آیا گزینه‌ای برای اقدام نظامی وجود دارد که بدون برانگیختن پاسخ تلافی‌جویانه و ویرانگر ایران علیه تأسیسات نفت و گاز کشور‌های حوزه خلیج فارس، قابل اجرا باشد. آسوشیتدپرس هم گزارش داد که فشار نتانیاهو بر امریکا برای حملات مشترک به ایران افزایش یافته است. طبق گزارش این رسانه امریکایی، مقامات کشور‌های حوزه خلیج فارس، به همراه پاکستان و ترکیه، با انجام رایزنی‌های دیپلماتیک هماهنگ شامل گفت‌و‌گو‌های تلفنی با مقامات ارشد امریکا، در تلاش هستند از شعله‌ور شدن دوباره جنگ در منطقه جلوگیری کنند.