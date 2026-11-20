جوان آنلاین: در واکنش به حملات عربستان علیه مناطق غیرنظامی، نیرو‌های مسلح یمن از اجرای چهار عملیات نظامی هدفمند علیه مواضعی در خاک این کشور خبر دادند. هم‌زمان، صنعا هشدار داد که در صورت حمله به الحدیده، تمام بنادر سعودی را هدف قرار خواهند داد و از مردم و شرکت‌های کشتیرانی خواست فوراً از این مناطق فاصله بگیرند.

در پی افزایش حملات هوایی عربستان به خاک یمن طی هفته‌های اخیر، نیرو‌های انصارالله نیز دامنه عملیات خود در عمق خاک عربستان را گسترش داده‌اند. نیرو‌های مسلح یمن روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد چهار عملیات نظامی هدفمند را علیه مواضعی در خاک عربستان انجام داده است. در جریان این عملیات چهارگانه، مرکز مالی ریاض بامداد هدف حمله قرار گرفت. شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند که آسمان‌خراش ۸۰طبقه‌ای متعلق به صندوق ثروت ملی عربستان در ریاض، در پی حمله جدید نیرو‌های مسلح یمن آسیب دیده است. شرکت صنایع پتروشیمی الصدف در شهر صنعتی الجبیل واقع در منطقه شرقی عربستان نیز در این حملات مورد اصابت قرار گرفت. پایگاه هوایی خمیس مشیط هم از جمله مناطقی بود که از حملات یمنی‌ها در امان نماند و خسارات گسترده‌ای به مواضع موردنظر وارد شد. هم‌چنین، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض هدف قرار گرفت و حمله با اصابت مستقیم همراه بوده است. نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد این عملیات‌ها در واکنش به کشتار غیرنظامیان و حمله به دارایی‌های مردم یمن از سوی عربستان انجام شده است.

نیرو‌های یمنی به این حملات بسنده نکرده‌اند و در ادامه، قصد دارند برخی زیرساخت‌های حیاتی عربستان را نیز هدف قرار دهند. یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن روز جمعه هشدار داد، در صورت عملی شدن تهدید‌های عربستان برای بمباران بندر الحدیده، ارتش یمن بندر جده و تمامی بنادر عربستان در ساحل دریای سرخ را هدف حملات قرار خواهد داد. یحیی سریع به کارکنان و کارگران این بنادر و هم‌چنین افرادی که در نزدیکی آنها حضور دارند هشدار داد فوراً این مناطق را تخلیه کرده و از آنها فاصله بگیرند. سرتیپ یحیی سریع هم‌چنین از تمامی شرکت‌های کشتیرانی خواست کشتی‌های خود را هرچه سریع‌تر از این بنادر خارج کنند.

از سوی دیگر، پس از حمله جنگنده‌های سعودی به دو نیروگاه کوچک برق در استان‌های صعده و المخا، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که نیروگاه برق الشقیق عربستان را هدف قرار خواهند داد. این نیروگاه برق که ۸۵۰ مگاوات برق تولید می‌کند، تأسیسات آب‌شیرین‌کن مهم عربستان در استان جیزان را هم پشتیبانی می‌کند. یحیی سریع هشدار داد: حرکت رژیم سعودی برای حمله به تأسیسات و زیرساخت‌های برق برای این رژیم به شدت گران تمام خواهد شد.

یمنی‌ها بار‌ها هشدار داده‌اند که در پاسخ به حملات عربستان، راهبرد «زیرساخت در برابر زیرساخت» را در پیش خواهند گرفت. در دو ماه گذشته نیز ده‌ها حمله موشکی و پهپادی علیه فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان انجام داده‌اند و اکنون نیروگاه‌های برق در اولویت اهداف صنعا قرار گرفته‌اند. با وجود این حملات و خسارات اقتصادی قابل‌توجهی که به عربستان وارد شده، حاکمان ریاض همچنان بر تشدید تنش‌ها اصرار دارند؛ رویکردی که به از دست رفتن کنترل برخی مناطق جنوبی یمن و گسترش ناامنی در داخل عربستان منجر شده است.