با اینکه رژیم امریکا اغلب سیاست‌ها و اقدامات خود را در قالبی عادی به دیگران تحمیل می‌کند، این سیاست‌ها و اقدامات در قواعد و قوانین بین‌المللی جرم‌انگاری شده‌اند. ترامپ با منطق اعمال قدرت برای تحقق اهداف تجاوزکارانه، علاوه بر حمله نظامی به ایران و زیر پا گذاشتن توافقات و فضای دیپلماسی و مذاکره، با محاصره دریایی ایران نیز نوع دیگری از اقدام نظامی علیه ملت و نظام ایران را به اجرا گذاشته و آن را به ابزاری برای وادار کردن ایران به تسلیم و امتیازگیری از طریق قلدری تبدیل کرده است. قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ماده ۳، محاصره دریایی را اقدامی نظامی می‌داند. همچنین ماده ۸ مکرر اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، محاصره دریایی را جنایت بین‌المللی می‌داند و در بند «د۲» بخش «ج»، محاصره بنادر و سواحل یک کشور توسط نیروی نظامی، به‌مثابه «عمل تجاوزکارانه» تلقی شده است.

رویکرد مقابله‌به‌مثل که اخیراً با دکترین جدید از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دام‌ظله)، به سطح پاسخ بازدارنده حداکثری ارتقا یافته است، مستلزم اتخاذ اقدام و تدابیر لازم در برابر این جنایت و اقدام نظامی تروریست‌های امریکایی است. شرایط همه‌جانبه منطقه‌ای، میدانی و بین‌المللی و حتی شرایط داخلی امریکا نیز بر مناسب بودن این زمان تأکید دارد.

ترامپ و تیم قداره‌بند او، با وجود تمام عربده‌کشی‌هایشان، همچنان در تأمین تسلیحات و امکانات لازم، به‌ویژه تسلیحات پیشرفته‌ای که باید جایگزین ذخایر استراتژیک امریکا شوند و برای مرحله جدیدی از جنایت جنگی آمادگی ایجاد کنند، در سردرگمی به سر می‌برند. ابعاد نظامی ناتوانی امریکا برای تکرار تهدیدات ملال‌آور نظامی، علاوه بر امکانات سخت‌افزاری، به ساختار‌های این کشور نیز کشیده شده است. عزل فرماندهان چهارستاره و فرماندهان بخش‌های عملیاتی و دریایی، هم‌زمان با ریزش، استعفا و برکناری‌ها در کاخ سفید، نشان‌دهنده شرایط اضطراری ترامپ و تیم اوست. به‌ویژه اینکه بحران انرژی همچنان گلوی اقتصاد، بانک‌ها، بورس و معیشت مردم امریکا را می‌فشارد و شرایط را به مرحله‌ای رسانده است که نه‌تنها ترامپ، بلکه جمهوری‌خواهان نیز کنگره را از دست داده‌اند و باید در ژانویه سال جدید با طیفی از پرونده‌های قضایی و واکنش‌های ساختاری کنگره مواجه شوند.

ناتوانی‌های ساختاری و محدودیت امکانات نظامی امریکا در مهم‌ترین رکن دکترین امنیتی و جهانی این کشور، یعنی قدرت دریایی، نیز علاوه بر فرسودگی ناوگان دریایی، به خستگی مفرط نظامیان، افسردگی و بی‌میلی آنها رسیده است. به‌گونه‌ای که وقتی برای اعزام ناو هواپیمابر روزولت هلهله کردند و آکسیوس و باراک راوید، روزنامه‌نگار صهیونیست، را به هیجان آوردند تا صهیونیست‌ها و حتی نتانیاهو را آماده جنگ جدید با مشارکت امریکا نشان دهند، با رسیدن این ناو به منطقه، ناو هواپیمابر جورج واشینگتن بی‌سروصدا منطقه را ترک کرد و روزولت جایگزین آن شد؛ در حالی که مشخص نیست این ناو، نظامیان آن و ناوگروه همراهش در چه وضعیتی به سر می‌برند. درک این شرایط چندان دشوار نیست. در پنج روز متوالی، شاهد چهار رخداد فنی و راهبردی بودیم: اختلال در سامانه مایکروسافت، سپس سیستم هوانوردی امریکا در سراسر این کشور، بعد اختلال گسترده در بانک‌های بزرگ و در نهایت ازکارافتادگی شبکه ارتباطی سری NSA، سازمان امنیت ملی امریکا. این شوک همه‌جانبه که پس‌لرزه‌های آن همچنان ادامه دارد و شرایط هنوز به حالت عادی بازنگشته است، بخشی از وضعیت و شرایطی را نشان می‌دهد که ترامپ و تیم خودشیفته او در آن به سر می‌برند. بحران انرژی و فرآورده‌های مرتبط، از معیشت مردم آغاز شده و به بانک‌ها، تورم، رکود اقتصادی، نرخ بهره و بورس امریکا، به‌ویژه سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، سرایت کرده است، به‌طوری که در دو هفته اخیر، تریلیون‌ها دلار خسارت و سقوط ارزش بورسی ثبت شده است.

اگر ترامپ در دیدار با رئیس‌جمهور چین و روسیه در پکن به دنبال دستاورد‌هایی برای نجات خود و امریکا بوده، جای تعجب ندارد، اما او باز هم دست خالی از پکن بازگشته و حداکثر باید به مدیریت بحران با روسیه و چین دلخوش باشد. آنچه در این سفر توسط ترامپ ثبت شد، پایان نظام تک‌قطبی و شکل‌گیری پایه‌های نظام چندقطبی جهانی بود. اگر ترامپ پرونده ایران را به ژانویه موکول می‌کند تا درباره آن تصمیم بگیرد، این مسئله حکایت از تمام این چالش‌ها و بحران‌هایی دارد که برای آنها راه‌حلی ندارد و در باتلاق جنگ با ایران نیز گرفتار شده است. ترامپ، با وجود تمام خباثت‌های نتانیاهو، با ریسمان او قادر به ورود به جنگ جدید نیست. اکنون زمان پایان دادن به محاصره دریایی ظالمانه و جنایتکارانه تروریست‌های امریکایی علیه ایران است. رویکرد مستقیم در قبال این دزدان دریایی و ناوهایشان و همچنین روش‌های غیرمستقیم در قبال سرمایه‌های عظیم امریکایی، غربی، صهیونیستی و عربی که شریک جنایت و اقدام نظامی علیه ایران هستند، باید با عزمی کارآمد به اجرا درآید تا به این اقدام مجرمانه که ترامپ را در توهم تسلیم‌پذیر کردن ایران فرو برده است، پایان دهیم.