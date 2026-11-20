

جوان آنلاین: فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی در مرحله‌ای سرنوشت‌ساز از تقابل با استکبار جهانی قرار دارد، گفت: «ما در یک ستیز نهایی با استکبار جهانی قرار داریم» و دشمن پس از ناکامی در تحقق اهداف خود، راهی جز اعتراف به شکست و خروج از منطقه ندارد.

به گزارش تسنیم، سرلشکر احمد وحیدی در جمع دانشجویان بسیجی کنگره پیشگامان رهایی، با اشاره به شرایط پس از جنگ اظهار کرد: آنچه در جنگ پشت سر گذاشته شد، به شکل‌گیری اردوگاهی شکست‌خورده، ناامید و سرگردان در جبهه دشمن انجامیده است؛ در مقابل، در جبهه ایران شور، نشاط، حماسه، استحکام، یکپارچگی و اراده برای حرکت قوی‌تر به سمت جلو وجود دارد. وی با بیان اینکه ایران در یک جهاد بزرگ و مقدس میان حق و باطل قرار دارد، افزود: این ستیز نهایی با استکبار جهانی است و قله آن به دست جهادگران انقلاب اسلامی فتح خواهد شد؛ پس از آن نیز روزگاری درخشان و قله‌هایی بلند در انتظار ملت ایران خواهد بود. فرمانده کل سپاه همچنین گزارش‌های منتشرشده درباره خودکشی برخی سربازان و نظامیان امریکایی را از نشانه‌های ناامیدی در جبهه دشمن دانست.

سرلشکر وحیدی با اشاره به تصورات اولیه دشمن از روند جنگ گفت: دشمن با غرور و تکبر و با این تصور وارد میدان شد که می‌تواند در چند روز مسئله را حل کند. دشمن به برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس وعده داده بود که ظرف ۷۲ ساعت ارزیابی خود را ارائه می‌کند و پس از آن نیز مدعی شده‌بود که کار جمهوری اسلامی در دو هفته به پایان می‌رسد. وی با اشاره به ناکامی این پیش‌بینی‌ها اظهار کرد: امروز یک اندیشمند و مجری تلویزیونی می‌گوید آنها می‌خواستند جمهوری اسلامی را تغییر دهند، اما خودشان تغییر کردند و ضربه خوردند. فرمانده کل سپاه با طرح این پرسش که آن همه مهمات، هواپیما و ناو هواپیمابر به کجا رسید، گفت: حق پیروز شد و باطل به زباله‌دان تاریخ پیوست. وحیدی با تأکید بر اینکه شکست دشمن تنها به میدان جنگ محدود نبوده‌است، گفت: امروز شکست دشمن را به‌وضوح مشاهده می‌کنیم و خودشان بار‌ها به آن اعتراف کرده‌اند؛ این شکست علاوه بر عرصه نظامی، در حوزه گفتمانی و سیاسی نیز رخ داده‌است. وی با بیان اینکه انتقام و قصاص حق ایران است، تصریح کرد: دنیا دیگر جای امنی برای قاتلان و جنایتکاران جنایت‌های اخیر در ایران نخواهد بود؛ آنها خواب راحت نخواهند داشت و باید بابت جنایت‌هایی که انجام داده‌اند، بلرزند.

فرمانده‌کل سپاه با اشاره به آمادگی نیرو‌های مسلح اظهار داشت: رزمندگان کاملاً آماده‌اند و هیچ‌گونه یأس، عقب‌نشینی یا احساس خستگی در میان آنها مشاهده نمی‌شود. نیرو‌های هوافضای سپاه نیز قدرتمندانه دستاورد‌های جدیدی خلق می‌کنند و قدرت، ابتکارات، توان عملیاتی و دستاورد‌های فنی آنها از ابتدای جنگ بیشتر شده‌است. وی با اشاره به توان دریایی و دفاعی ایران گفت: امروز نه‌فقط خلیج فارس و تنگه هرمز، بلکه دست‌کم تا ۵۰۰ کیلومتر و بیش از آن در سیطره نیروی دریایی ایران قرار دارد و دریا‌های آزاد در فاصله چندصد کیلومتری نیز در ید قدرت ماست. وحیدی در ادامه با طرح این پرسش که چرا ناو‌های دشمن جرئت نمی‌کنند به فاصله ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلومتری نزدیک‌تر شوند، این مسئله را ناشی از توان رزمندگان نیروی دریایی و فرماندهان و نیرو‌های هوافضای سپاه دانست. فرمانده سپاه با اشاره به تهدید‌های دشمن درباره تصرف جزایر و سواحل ایران گفت: دشمن تلاش کرد و از گرفتن جزایر و سواحل سخن گفت، اما نتوانست به هدف خود برسد؛ زیرا می‌دانست در آن مناطق با رزمندگانی روبه‌رو خواهد شد که نتیجه مواجهه با آنها چیزی جز مرگ، نابودی و اسارت نخواهد بود. وی همچنین با اشاره به طرح عملیات در شمال‌غرب و جنوب‌شرق کشور اظهار داشت: دشمن می‌خواست در این مناطق نیز عملیات کند، اما نتوانست؛ زیرا مردم این مناطق در کنار رزمندگان و نیرو‌های زمینی سپاه آماده مقابله بودند و دشمن از مواجهه با آنها عقب‌نشینی کرد. فرمانده‌کل سپاه با بیان اینکه دشمن چاره‌ای جز اعتراف به شکست و خروج از منطقه ندارد، گفت: این اتفاق در عمل رخ داده‌است. وی با اشاره به حضور شناور‌های نظامی غربی در خلیج فارس اظهار کرد: در مقاطعی تا ۱۲۰ شناور نظامی غربی در خلیج فارس حضور داشتند و تعداد معمول آنها نیز ۷۰ تا ۸۰ شناور بود، اما ماه‌هاست خبری از آنها نیست؛ نه در تنگه هرمز و نه در خارج از آن. وی بار دیگر تأکید کرد که دشمن راهی جز پذیرش شکست و خروج از منطقه ندارد و افزود: ملت ایران دشمنان را تا گرفتن انتقام خون پاک امام شهید، شهدای میناب و دیگر شهدا تعقیب خواهد کرد. متجاوز باید تنبیه شود و این مطالبه عمومی ملت ایران و حتی ملت‌های دیگری است که در پی این حوادث بیدار شده‌اند. فرمانده‌کل سپاه در پایان با اشاره به پیامد‌های اقدامات دشمن گفت: دشمن اشتباهات بزرگی مرتکب شد و همین اشتباهات موجب شد بیداری و بعثت ملت ایران به سایر ملت‌ها نیز سرایت کند.