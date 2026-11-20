رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جریان سفر به قم و دیدار با جمعی از علما و مراجع تقلید، از اجرای تحول راهبردی در سازمان بسیج مستضعفین با هدف سازماندهی ظرفیت‌های مردمی، توسعه مسجد‌محوری و ارتقای کارآمدی خبر داد و برنامه‌های جدید این سازمان در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و حکمرانی محلی را تشریح کرد

جوان آنلاین: رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جریان سفر به قم و دیدار با جمعی از علما و مراجع تقلید، از اجرای تحول راهبردی در سازمان بسیج مستضعفین با هدف سازماندهی ظرفیت‌های مردمی، توسعه مسجد‌محوری و ارتقای کارآمدی خبر داد و برنامه‌های جدید این سازمان در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و حکمرانی محلی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری بسیج، در آستانه فرارسیدن هفته بسیج، حجت‌الاسلام والمسلمین طائب روز پنج‌شنبه در سفری یک‌روزه به قم با آیات عظام جعفر سبحانی، علیرضا اعرافی، محمدمهدی شب‌زنده‌دار و سعیدی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آیت‌الله سبحانی در این دیدار با اشاره به گستردگی مسئولیت‌های بسیج اظهار داشت: این نهاد برخلاف برخی سازمان‌ها که وظایف مشخص و محدودی دارند، در عرصه‌هایی از جمله جنگ، سازندگی و بهبود وضعیت معیشتی مردم مسئولیت دارد و باید متناسب با نیاز‌های جامعه نقش‌آفرینی کند. وی با تأکید بر نقش مساجد در فعالیت‌های اجتماعی گفت: برای هر مسجد باید امام جماعتی انتخاب شود که مورد پذیرش و اعتماد مردم محله باشد و در مسائل مختلف زندگی آنان حضور داشته باشد. وی همچنین بر ضرورت گسترش مشارکت اهل سنت در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بسیج و سپردن مسئولیت به افراد مورد اعتماد و شناخته‌شده در محلات تأکید کرد.

تقویت مشارکت نسل جوان، محور پویایی بسیج

آیت‌الله اعرافی نیز با تقدیر از برنامه‌های جدید بسیج، بر ضرورت تقویت نقش‌آفرینی این نهاد در عرصه‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: بسیج باید با بهره‌گیری از ظرفیت نسل جوان، زمینه‌ساز تحولات اجتماعی و فرهنگی باشد. مدیر حوزه‌های علمیه کشور، تقویت حس مشارکت در میان نوجوانان و جوانان را از محور‌های اساسی موفقیت بسیج دانست و بر طراحی برنامه‌هایی تأکید کرد که نسل جوان خود را در سرنوشت جامعه و ساخت کشور سهیم بداند. وی همچنین گفتمان‌سازی و تولید ادبیات جذاب و متناسب با شرایط روز را ضروری دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، حوزویان و دانشگاهیان تأکید کرد. اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود، تحولات علوم شناختی و هوش مصنوعی را از مسائل مهم پیش‌روی کشور برشمرد.

اخلاص، مهم‌ترین شرط ارزشمندی فعالیت‌های بسیج

آیت‌الله شب‌زنده‌دار، دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه، هم با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف کشور، این حضور را مایه امیدواری دانست. وی با اشاره به روایتی از امام جواد (ع) درباره ویژگی‌های یک بسیجی، پنج ویژگی دلسوزی نسبت به امام و مردم، فرمان‌برداری از امام، خدمتگزاری، بزرگداشت شعائر دینی و قیام به وظایف و تکالیف را برشمرد. شب‌زنده‌دار با تأکید بر استمرار خدمت به مردم در همه شرایط، اخلاص را مهم‌ترین شرط ارزشمندی اعمال دانست و گفت: فعالیت بسیج باید با نیت خالص برای خداوند انجام شود و بسیجیان در عرصه‌های مختلف با اخلاص بیشتر در خدمت مردم باشند و از ریا و خودنمایی پرهیز کنند.

بسیج باید به یک ظرفیت همگانی تبدیل شود

آیت‌الله سعیدی، تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، نیز بر ضرورت تبدیل بسیج به ظرفیتی فراگیر و همگانی در جامعه تأکید کرد. وی با اشاره به آیه ۴۱ سوره توبه، جهاد در راه خدا را فراتر از نبرد نظامی دانست و اظهار کرد: جهاد فی‌سبیل‌الله عرصه‌های سخت، نرم، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را نیز در بر می‌گیرد و همه افراد جامعه باید متناسب با شرایط خود برای حضور در این عرصه‌ها آمادگی داشته باشند.

سعیدی با تأکید بر نقش حضور و پشتیبانی مردم در تحقق اهداف، تصریح کرد: بسیج نباید به قشر یا گروه خاصی محدود شود و باید این باور در جامعه تقویت شود که مراجع، مسئولان، رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و همه اقشار، خود را بسیجی بدانند. وی همچنین بر استمرار برنامه‌های تحولی بسیج تأکید کرد و خواستار تبدیل این برنامه‌ها به جریانی پایدار و نهادینه شد.



طائب: راهبرد «هر ایرانی یک بسیجی» را دنبال می‌کنیم

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در این دیدار‌ها با تشریح عملکرد بسیج در جنگ‌های اخیر اظهار داشت: بسیج در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه در کنار رزمندگان اسلام نقش‌آفرینی کرد و بسیجیان در تأمین امنیت شهر‌ها حضور مؤثری داشتند. با وجود بمباران تعداد زیادی از پایگاه‌ها و ایست‌وبازرسی‌های بسیج توسط امریکا و رژیم صهیونیستی، فعالیت‌ها و تأمین امنیت شهر‌ها استمرار یافت. طائب با اشاره به رویکرد جدید بسیج گفت: تلاش داریم با بازنگری در ساختار سازمانی و تجمیع ظرفیت‌ها و رده‌های مختلف، فعالیت‌ها را با رویکرد مسئله‌محوری و حل مسائل کشور دنبال کنیم. وی حکمرانی محلی و مسجد‌محوری را از برنامه‌های محوری بسیج دانست و از برنامه‌ریزی برای سازماندهی فعالیت‌ها در سطح محلات با محوریت مسجد و امام جماعت خبر داد. وی با اشاره به شناسایی ۴۰۰ فعالیت در محلات اظهار داشت: در این طرح افراد توانمند محله، از جمله پزشکان، روحانیون و نیرو‌های فرهنگی شناسایی می‌شوند و نیاز‌های ساکنان در حوزه‌های علمی، آموزشی و مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. طائب همچنین از طراحی طرح «دستیار محلی» با بهره‌گیری از هوش مصنوعی خبر داد و گفت این طرح قرار است از دوم آذرماه در مساجد کشور فعال شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به دو اصل «پیشرفت همراه با تعالی فرهنگی و دینی» و «کارآمدسازی» در دوره جدید، اعلام کرد شمار ثبت‌نام‌کنندگان طرح «جان‌فدا» به ۳۱میلیون نفر رسیده است. وی همچنین با اشاره به تدوین سند تحول راهبردی بسیج گفت: کلیات این سند به محضر مقام معظم رهبری ارائه شده و مورد تأیید ایشان قرار گرفته است. تحقق راهبرد «هر ایرانی یک بسیجی» و تشکیل بسیج ده‌ها میلیونی از اهداف اصلی این تحول است.

طائب از سازماندهی جمعیت چندمیلیونی در رزمایش «جان‌فدایان» و آغاز آموزش آنان خبر داد و افزود: میدان‌های امام‌حسین (ع)، هفت‌تیر و تجریش تهران به مراکز آموزش بسیجیان تبدیل شده‌اند. وی با تأکید بر حرکت به سمت ایران قوی‌تر اظهار داشت: ایران قوی‌تر به معنای ارتقای کارآمدی کشور در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در کنار توانمندی دفاعی است.