جوان آنلاین: منابع یمنی امروز جمعه از ادامه حملات هوایی عربستان سعودی به مناطق مختلف یمن خبر دادند؛ حملاتی که استان‌های صعده و تعز و همچنین صنعاء، پایتخت این کشور، را دربر گرفته است.

خبرگزاری سبأ یمن گزارش داد که جنگنده‌های عربستان سعودی مناطقی از استان صعده از جمله شهرستان‌های غمر و منبه را هدف حملات خود قرار دادند. همچنین منطقه مران در این استان هدف حمله موشکی قرار گرفت.

رسانه‌های یمنی همچنین از حمله به شبکه مخابراتی در استان صعده و هدف قرار گرفتن نیروگاه برق منطقه قحزه در این استان خبر دادند. منابع یمنی تصاویری از حمله به نیروگاه برق شهر المخا در استان تعز منتشر کردند که از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی این شهر حکایت دارد.

در استان تعز نیز جنگنده‌های عربستان سعودی مناطقی از شهرستان الشمایتین، از جمله منطقه بنی شیبه و پارک السکون را بمباران کردند.

در همین راستا، یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، شب گذشته اعلام کرد جنگنده‌ها و یگان‌های موشکی عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته، ۸۷ حمله هوایی و موشکی علیه مناطق مختلف یمن انجام داده‌اند.

به گفته وی، این حملات پایتخت یمن، صنعاء، و استان‌های الجوف، تعز، عمران، لحج، صعده، البیضاء، مأرب و إب را هدف قرار داده و به شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شده است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن همچنین اعلام کرد مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز دور جدید تشدید تنش‌ها به ۵ هزار و ۳۵۱ حمله رسیده است.