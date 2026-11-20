وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که به نمایندگی از رئیس‌جمهور در مراسم تشییع و ترحیم آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در مشهد حضور یافته بود، در جمع خبرنگاران گفت: امسال را می‌توان «عام‌الحزن» جهان تشیع نامید.

جوان آنلاین: حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که به نمایندگی از رئیس‌جمهور در مراسم تشییع و ترحیم آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در مشهد حضور یافته بود، در جمع خبرنگاران گفت: امسال را می‌توان «عام‌الحزن» جهان تشیع نامید؛ چراکه در این سال چهار تن از مراجع بزرگ و شخصیت‌های برجسته دینی را از دست دادیم. رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و آیات عظام فیاض و شبیری زنجانی را در سال جاری از دست دادیم و اکنون نیز در سوگ ارتحال آیت‌الله وحید خراسانی هستیم.

وزیر علوم با اشاره به ویژگی‌های علمی و معنوی آیت‌الله وحید خراسانی اظهار داشت: ایشان با وجود جایگاه برجسته علمی و تدریس در عالی‌ترین سطوح حوزه علمیه و تربیت هزاران طلبه و شاگرد، هرگز منبر حسینی را فراموش نکردند و در کنار مرجعیت علمی و فقهی، همواره با وعظ و خطابه، ارتباط مستقیم خود را با مردم حفظ کردند.