سامانه ناظر معاملات برخط طلا راه‌اندازی شده و برخی پلتفرم‌ها پس از انجام آزمون‌های فنی به آن متصل شده‌اند.

جوان آنلاین: محضرنیا، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با اشاره به راه‌اندازی مجدد فرایند صدور مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها و آخرین وضعیت سامانه نظارت بر معاملات برخط طلا اظهار کرد: سامانه ناظر بانک مرکزی از خردادماه راه‌اندازی شد و تعدادی از بازیگران و پلتفرم‌های فعال در حوزه معاملات برخط طلا به این سامانه متصل شدند.

به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه راه‌اندازی فنی و اجرایی سامانه در بانک مرکزی انجام شده است، افزود: اتصال برخی پلتفرم‌ها به سامانه صورت گرفته، آزمون‌های فنی آن انجام شده و معاملات نیز در بستر سامانه ناظر در حال انجام است.

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد ادامه داد: با توجه به اینکه ماهیت نظارت بر این حوزه فراتر از اختیارات بانک مرکزی بود، این بانک ترجیح داد راهبری موضوع به مجموعه‌ای با اختیارات فرادستگاهی واگذار شود.

به گفته محضرنیا، در همین راستا، محوریت راهبری و نظارت بر این موضوع به کارگروهی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتقل شده و دبیرخانه این کارگروه نیز در ستاد مستقر است؛ با این حال، بخش فنی سامانه و راه‌اندازی زیرساخت آن توسط بانک مرکزی انجام شده است.