جوان آنلاین: وزارت آموزش و پرورش فلسطین اعلام کرد از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، ۲۰ هزار و ۲۲۱ کودک به شهادت رسیده و بیش از ۳۶ هزار و ۹۰۰ کودک دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس آمار این وزارتخانه، حدود ۱۰ هزار کودک مجروح با آسیب‌های جدی و عوارض بلندمدت رو‌به‌رو هستند. همچنین بیش از ۱۹ هزار و ۸۸۶ کودک ناچار به ترک نوار غزه شده‌اند و ۱۱۸ هزار و ۳۷۴ کودک از حق برخورداری از آموزش عادی محروم مانده‌اند.

این وزارتخانه با اشاره به تخریب گسترده مدارس، مهدکودک‌ها و مراکز آموزشی ویژه کودکان دارای معلولیت، اقدامات رژیم صهیونیستی را نقض آشکار حقوق کودک دانست و خواستار مداخله فوری جامعه جهانی و سازمان ملل برای حمایت از کودکان فلسطینی شد.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه دیروز جدیدترین آمار قربانیان جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی را که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) علیه مردم مظلوم فلسطین ادامه دارد، اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، شمار شهدای جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در نوار غزه به ۷۴ هزار و ۷۱۵ شهید و تعداد مجروحان نیز به ۱۷۶ هزار و ۱۳۹ نفر افزایش یافته است. این آمار نشان‌دهنده ادامه روند کشتار جمعی و نسل‌کشی‌ست که با وجود اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، همچنان توسط نظامیان صهیونیستی ادامه دارد.

وزارت بهداشت فلسطین در گزارش خود تأکید کرده که رژیم صهیونیستی هرگز به توافق آتش‌بس پایبند نبوده و از زمان برقراری آن در یازدهم اکتبر سال گذشته تاکنون، یک هزار و ۶۶۲ شهروند فلسطینی در حملات نظامیان صهیونیستی به شهادت رسیده و ۶ هزار و ۷ نفر نیز زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، طی همین مدت، پیکر‌های ۸۵۱ شهید از زیر آوار ساختمان‌های ویران‌شده بیرون کشیده شده است. این آمار نشان می‌دهد که بسیاری از قربانیان همچنان زیر آوار مانده‌اند و با توجه به کمبود شدید تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین در نوار غزه، عملیات جست‌و‌جو و بیرون‌آوری پیکر‌ها با کندی بسیار پیش می‌رود.