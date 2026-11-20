نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پیکان با یک گل به سود میزبان همراه بود.

جوان آنلاین: دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پیکان از ساعت ۱۶:۱۵ امروز جمعه از هفته سیزدهم لیگ بیست‌وششم در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار شد. نیمه اول این بازی با پیروزی یک بر صفر سرخپوشان پایتخت همراه بود. تیوی بیفوما (۴۰) برای پرسپولیس گلزنی کرد.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی، مهدی تیکدری، مجید عیدی، پویا پورعلی، پوریا لطیفی‌فر، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، محمد عمری و پوریا شهرآبادی.

ترکیب پیکان:

حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، میلاد باقری، صائب محبی، مهدی نجفی، رضا شکاری، فرید امیری، فرشید باقری، جعفر اسدی، حسن شوشتری و عرفان جمشیدی.

تلاش همه جانبه پرسپولیس برای گلزنی

مهدی تارتار به خوبی می‌دانست برای ماندن در جایگاه سرمربی پرسپولیس هیچ چیزی جز ۳ امتیاز نمی‌تواند خیالش را راحت کند. همین موضوع باعث شد تا پرسپولیس با تاکتیک تهاجمی بازی را آغاز کند. تدبیری که در دقیقه ۳ با شانس گلزنی محمدمهدی محبی همراه شد، اما شجاعت پورحمیدی گلر پیکان مانع از باز شدن دروازه خودروسازان شد.

پرسپولیس در دقیقه ۱۷ هم روی پاس محمد عمری به تیوی بیفوما فرصت دیگری برای گل زدن داشت، اما مکث بازیکن خارجی پرسپولیس باعث از دست رفتن این موقعیت شد.

محمد عمری در دقیقه ۳۲ روی پاس رو به عقب بیفوما توانست گل بزند، اما داور خطای بیفوما را گرفت که با اعتراض شدید این بازیکن و در پی آن دریافت کارت زرد برایش همراه شد.

تلاش پرسپولیسی‌ها ادامه داشت و این تیم توانست در دقیقه ۴۰ روی پاس‌کاری‌های متوالی محبی و عمری و تمام کنندگی بیفوما به گل برسد و نیمه اول با همین یک گل به پایان برسد.