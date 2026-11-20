روزنامه عبری‌زبان «یدیعوت آحارونوت» با استناد به اطلاعات نهاد‌های امنیتی رژیم صهیونیستی گزارش داد جنبش حماس با وجود سه سال جنگ و خسارت‌های سنگین، نه‌تنها از فروپاشی فاصله دارد، بلکه روند بازسازی ساختار‌های حکومتی، امنیتی و اقتصادی خود در نوار غزه را دنبال می‌کند و در تلاش است بار دیگر کنترل زندگی روزمره ساکنان این منطقه را در دست بگیرد.

جوان آنلاین: الیعیشع بن کیمون، خبرنگار نظامی روزنامه یدیعوت آحارونوت، در گزارشی با اشاره به اطلاعات نهاد‌های امنیتی اسرائیل نوشت که ۲۲ شهرداری از مجموع ۲۵ شهرداری فعال در غزه در هنگام پیش از جنگ، فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و هر ۱۷ وزارتخانه وابسته به حماس نیز بار دیگر مشغول به کار شده‌اند.

به گزارش فارس، به گفته وی، در حال حاضر حدود ۵۰ هزار کارمند در دستگاه‌های حکومتی و نزدیک به ۳۰ هزار نیروی مسلح در شاخه نظامی حماس فعالیت می‌کنند؛ به این ترتیب، مجموع افراد فعال در ساختار‌های مختلف این جنبش به حدود ۸۰ هزار نفر می‌رسد.

این گزارش می‌افزاید حماس علاوه بر بازسازی ساختار اداری، در حال احیای دستگاه‌های امنیتی و گسترش کنترل اقتصادی خود است. پلیس و نیرو‌های امنیتی این جنبش بار دیگر به‌صورت علنی فعالیت می‌کنند و وزارتخانه‌های مختلف نیز خدمات عمومی ارائه می‌دهند.

وزارتخانه‌های داخلی و اقتصاد بر فعالیت‌های امنیتی، نظم عمومی، قیمت‌ها، گردش پول نقد و اخذ مالیات نظارت دارند. همچنین وزارت بهداشت در حال توسعه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و وزارتخانه‌های حمل‌ونقل و کشاورزی نیز فعالیت‌های خود را از سر گرفته‌اند.

به نوشته این روزنامه، یکی از اقدامات حماس برای تقویت منابع مالی، تشکیل کمیته‌ای ویژه برای دریافت مالیات از تجار و فعالان اقتصادی، حتی به‌صورت عطف‌به‌ماسبق است. این کمیته از بازرگانانی که در دوران جنگ در زمینه ورود کالا و کامیون به غزه فعالیت داشته‌اند، مبالغی مطالبه می‌کند.

همچنین حماس در تلاش است استفاده از پول نقد را در فعالیت‌های تجاری گسترش دهد و فروشگاه‌ها را ملزم کرده است دست‌کم ۳۰ درصد ارزش خرید مشتریان را به‌صورت نقدی دریافت کنند.

نهاد‌های امنیتی رژیم اشغالگر همچنین مدعی شده‌اند حماس از طریق فروش مدارک پزشکی لازم برای خروج بیماران از غزه با هدف درمان در خارج، مبالغی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار از هر فرد دریافت می‌کند.

این گزارش همچنین از تلاش حماس برای جذب نیرو‌های جدید، به‌ویژه از طریق مساجد و نهاد‌های دینی و اجتماعی، خبر می‌دهد.

در جمع‌بندی این گزارش تأکید شده است که حماس در جریان جنگ ضربات سنگینی متحمل شده و زیرساخت‌ها و توان نظامی پیشین خود را تا حد زیادی از دست داده است، اما همچنان از ظرفیت سازمانی و حکومتی قابل‌توجهی برخوردار است.

به نوشته بن کیمون، تا زمانی که جایگزین حکومتی مؤثری در غزه شکل نگیرد، حماس به پر کردن خلأ قدرت، بازسازی دستگاه‌های حکومتی و تلاش برای تثبیت مجدد کنترل خود بر این منطقه ادامه خواهد داد.