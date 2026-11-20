یک عضو سازمان بدر از تلاش‌های دولت تروریست آمریکا برای کشاندن عراق به سمت تقابل با ایران پرده برداشت.

جوان آنلاین: سلام حسین از اعضای سازمان بدر تاکید کرد که دولت تروریست آمریکا در تلاش است عراق را به سمت سیاست ائتلاف‌هایی علیه ایران سوق دهد.

به گزارش تسنیم، سلام حسین، از اعضای سازمان بدر در استان واسط، اعلام کرد که آمریکا تلاش می‌کند تا عراق را وارد سیاست ائتلاف‌ها (محورهایی) کند که علیه ایران شکل گرفته است.

وی خاطرنشان کرد که واشنگتن با اعمال فشار بر بغداد، سعی دارد این کشور را به تبعیت از دستورالعمل‌های خود وادار کند؛ دستورالعمل‌هایی که به گفته او در راستای منافع ایالات متحده و رژیم صهیونیستی تدوین شده‌اند.

این عضو سازمان بدر توضیح داد: آمریکا به دنبال کشاندن عراق به چنین ائتلافی- که به سرکردگی واشنگتن و علیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده — است. در همین راستا، واشنگتن با اعمال فشار بر بغداد، خواستار ممنوعیت پرواز‌های ایران و بستن گذرگاه‌های مرزی میان دو کشور شده است تا از این طریق فشار اقتصادی ایجاد کند.

وی افزود: مردم عراق حاضر نیستند در کنار محور آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران قرار بگیرند؛ کشوری همسایه که عراق با آن بیش از ۱۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارد و پیوند‌های عمیق ایدئولوژیک، اجتماعی، تجاری و سیاسی میان آنها برقرار است.

حسین همچنین تصریح کرد که روابط و پیوند‌های میان عراق و ایران را نمی‌توان صرفاً برای راضی و خوشحال دولت تروریست آمریکا یا اجرای طرح‌های وزارت خزانه‌داری- آن طرح‌هایی که با هدف اعمال حداکثر فشار اقتصادی بر ایران و کشاندن عراق به محور آمریکایی-اسرائیلی تدوین شده‌اند — نادیده گرفت یا کنار گذاشت.

وی در پایان با اشاره به عمق روابط دو کشور همسایه، بر ضرورت حفظ و تقویت این پیوند‌ها تأکید کرد.