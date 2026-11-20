انگلیس و اتحادیه اروپا در سه حوزه جابه‌جایی جوانان، تجارت محصولات کشاورزی و انتشار کربن به توافق رسیدند.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، انگلیس و اتحادیه اروپا روز جمعه در نشستی در بروکسل، ۱۰ سال پس از همه‌پرسی برگزیت، بر سر بازتنظیم روابط و همکاری در سه حوزه به توافق رسیدند.

به گزارش مهر، بر اساس این توافق، طرح جابه‌جایی جوانان امکان زندگی و کار ۱۰۰ هزار جوان اروپایی در انگلیس و به همین تعداد جوان انگلیسی در کشور‌های اتحادیه اروپا را برای حداکثر سه سال فراهم می‌کند.

دو طرف همچنین برای کاهش کنترل‌های مربوط به جابه‌جایی محصولات کشاورزی و دامی و پیوند نظام‌های تجارت انتشار کربن توافق کردند. ارزش توافق کشاورزی برای اقتصاد انگلیس حدود ۵.۱ میلیارد پوند برآورد شده و کالا‌هایی مانند فولاد نیز از عوارض کربنی مرزی دو طرف معاف خواهند شد.

اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد این توافق‌ها می‌تواند ۰.۵ درصد به اقتصاد کشور اضافه کند. با این حال، اجرای کامل توافق‌ها به مذاکرات و طی مراحل قانونی در ماه‌های آینده نیاز دارد.

نایجل فاراژ، رهبر حزب اصلاحات انگلیس از این توافق‌ها انتقاد کرد و برنهام را «ساده‌لوح» خواند.