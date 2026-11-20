جوان آنلاین: مصطفی رجبی مشهدی در نشست شورای اطلاع‌رسانی دولت اظهار کرد: حداکثر تا دی یا بهمن ماه سال جاری خسارات ایجاد شده در تولید گاز طبیعی کشور جبران شده و تا حداقل ۱٠٠ میلیون متر معکب تولید از دست رفته در این موضوع بازیابی شود.

وی افزود:، اما باید توجه داشت که با توجه کسری که از گذشته وجود داشته است همچنان بایستی در مدیریت مصرف به خصوص در بخش خانگی کوشا باشیم.

براساس اعلام وزارت نیرو، رجبی‌مشهدی با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور افزود: شاخص شدت مصرف انرژی نشان‌دهنده میزان انرژی مصرف‌شده در مقایسه با فعالیت‌های مولد اقتصادی است و کشور در این زمینه وضعیت مطلوبی ندارد؛ به‌گونه‌ای که میزان مصرف برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی در ایران به‌طور متوسط حدود ۲ برابر میانگین جهانی است.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو ادامه داد: این وضعیت بیانگر ظرفیت قابل‌توجه کشور برای کاهش مصرف انرژی از طریق اصلاح الگو‌های مصرف و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی است، زیرا می‌تواند ضمن کاهش فشار بر زیرساخت‌های تأمین انرژی، زمینه تخصیص منابع به بخش‌های مولد و ضروری را فراهم کند.

رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: در همین راستا طرحی تهیه شده که استانداران می‌توانند طرح‌های مورد نظر در خصوص مدیریت مصرف را پیشنهاد دهند و مسئولیت اجرای آن نیز به استانداری واگذار می‌شود. همچنین در حوزه وزارت نیرو نیز ۶٠ برنامه عملیاتی با نظارت وزیر نیرو برای مدیریت مصرف در فصل سرد سال در استان‌هایی که تنش بیشتری دارند طراحی شده است.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان‌های دارای محدودیت گاز

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای تامین برق استان‌های دارای محدودیت شدید گاز، از توسعه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در این مناطق خبر داد و یادآور شد: برای سه استان که با محدودیت‌های جدی در تامین گاز مواجه هستند، برنامه‌هایی در حوزه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در نظر گرفته شده و ظرفیت جدیدی نیز علاوه بر برنامه‌های جاری وزارت نیرو به این استان‌ها اختصاص خواهد یافت.

رجبی مشهدی با اشاره به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در استان خراسان شمالی ادامه داد: با بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و نیروگاه‌های جدیدی که در دست اجراست، پیش‌بینی می‌شود در ساعات بعدازظهر بخش قابل‌توجهی از برق مورد نیاز این استان از طریق انرژی خورشیدی تامین شود به‌طوری که برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد این سهم می‌تواند به حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد برسد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان‌های دارای محدودیت انرژی، یکی از راهکار‌های موثر برای کاهش فشار بر شبکه و مدیریت شرایط تامین برق به شمار می‌رود و وزارت نیرو برای تامین برق این مناطق و کاهش محدودیت‌ها، برنامه‌های مشخصی را دنبال می‌کند.

افزایش ظرفیت تولید و صرفه‌جویی در مصرف سوخت

رجبی مشهدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه افزایش ظرفیت تولید برق، از بازگشت نیروگاه اتمی خارج از مدار به چرخه تولید در روز‌های آینده خبر داد و یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود این نیروگاه طی چند روز آینده به مدار تولید بازگردد و به ظرفیت تامین برق کشور اضافه شود.

وی با اشاره به توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و افزایش ظرفیت تولید برق در سال گذشته افزود: با ورود حدود ۱۴ نیروگاه به مدار در سال گذشته، ظرفیت تولید برق کشور افزایش یافته و این نیروگاه‌ها علاوه بر کمک به تامین برق، نقش موثری در صرفه‌جویی مصرف سوخت دارند.

اولویت تامین انرژی بخش‌های مولد کشور

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با تشریح برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف کشور گفت: تامین برق بخش‌های مختلف از جمله مشترکان خانگی، صنایع بزرگ، کشاورزی و سایر بخش‌ها، متناسب با شرایط و اولویت‌های تعیین‌شده انجام می‌شود و در این چارچوب، تأمین انرژی بخش‌های مولد کشور، به‌ویژه صنعت و کشاورزی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی اظهارکرد: در شرایط محدودیت شدید انرژی، برنامه‌ریزی برای مدیریت و تنظیم مصرف در بخش‌های مختلف به‌گونه‌ای انجام می‌شود که ضمن کنترل مصرف، امکان استمرار فعالیت بخش‌های مولد و ضروری کشور فراهم شود و مشترکان نیز با رعایت الگوی مصرف، از افزایش فشار بر شبکه جلوگیری کنند.

رجبی مشهدی با تاکید بر نقش اطلاع‌رسانی در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت رسانه‌های عمومی، رسانه ملی و مطبوعات برای تبیین شرایط و اطلاع‌رسانی درباره ضرورت صرفه‌جویی، از جمله برنامه‌های مورده است و همراهی رسانه‌ها می‌تواند در افزایش آگاهی عمومی و اصلاح رفتار مصرفی جامعه موثر باشد.

ضرورت مدیریت مصرف برای حفظ پایداری شبکه

وی با اشاره به اهمیت حفظ پایداری شبکه‌های انرژی در شرایط حساس کشور گفت: در مدیریت شبکه، حفظ پایداری و جلوگیری از بروز اختلالات گسترده از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه در صورت بروز ناپایداری در بخش‌های مختلف شبکه، بازگرداندن آن به شرایط عادی می‌تواند با دشواری و زمان بیشتری همراه باشد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: برنامه‌های صرفه‌جویی در بخش‌های عمومی، ادارات و سایر بخش‌های مصرف‌کننده با هدف کاهش فشار بر شبکه و جلوگیری از رسیدن شرایط به وضعیت‌های دشوارتر اجرا می‌شود و ضروری است همه دستگاه‌ها و مشترکان در این زمینه همکاری کنند.

رجبی مشهدی با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق، مسئولانه و هماهنگ درباره شرایط تامین انرژی خاطرنشان کرد: در کنار تبیین ضرورت مدیریت مصرف و محدودیت‌های موجود، باید نحوه اطلاع‌رسانی به‌گونه‌ای باشد که ضمن افزایش آگاهی عمومی و همراهی مردم، از ایجاد نگرانی‌های غیرضروری در جامعه جلوگیری شود.

وی افزود: وزارت نیرو نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، تلاش می‌کند تأمین پایدار انرژی و استمرار فعالیت بخش‌های ضروری و مولد کشور را تضمین کند.