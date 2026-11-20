سخنگوی دولت عراق تأکید کرد که استقرار یگان‌های جایگزین پلیس و حشد شعبی در منطقه جرف‌النصر به‌آرامی و بدون مشکل پیش رفته است.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که نخست‌وزیر این کشور بر این موضوع تأکید کرده است که هیچ سلاحی خارج از اختیار دولت قرار ندارد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به استقرار یگان‌های جایگزین پلیس و حشد شعبی در منطقه جرف‌النصر گفت که این روند به‌آرامی و بدون مشکل پیش رفته است.

سخنگوی دولت عراق همچنین اظهار داشت که دولت این کشور در مسیر بهبود قرار دارد، زیرا به برخی از مسائل پیچیده رسیدگی می‌کند.

وی تأکید کرد که حاکمیت دولت بر تمام خاک عراق اعمال خواهد شد و نیرو‌های حشد شعبی نیز تحت فرماندهی فرمانده کل نیرو‌های مسلح فعالیت می‌کنند.

او در ادامه گفت که قانون اساسی عراق تشکیل گروه‌های مسلح خارج از اختیارات دولت را ممنوع کرده است.

پیش از این مقامات ارشد امنیتی عراق در کنفرانسی خبری ضمن اعلام افتتاح قرارگاه مرکزی برای کنترل و فرماندهی در جرف النصر، آغاز استقرار یگان‌های جایگزین پلیس و حشد شعبی در این منطقه را اعلام کرده بودند.