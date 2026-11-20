هزاران دانشجو و دانش‌آموز در سراسر انگلیس با برگزاری اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی، مخالفت خود را با افزایش هزینه‌های نظامی، تداوم جنگ‌افروزی و کاهش بودجه آموزش و خدمات عمومی اعلام کردند.

جوان آنلاین: افراد شرکت کننده در این حرکت اعتراضی، با ترک کلاس‌های درس و برگزاری تجمع، خواستار توقف افزایش هزینه‌های نظامی و اختصاص منابع بیشتر به آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی شدند.

به گزارش ایرنا، بر اساس آمار‌ها بیش از ۴۰۰ مدرسه، کالج و دانشگاه در ۱۷۰ منطقه، در این حرکت اعتراضی مشارکت کرده‌اند.

در لندن، دانشجویان با ترک کلاس‌های درس به میدان پارلمان رفتند تا اعتراض خود را به سیاست‌های نظامی و اقتصادی دولت انگلیس اعلام کنند.

تجمع دیگری نیز با حمایت اتحادیه‌های آموزشی در میدان ترافالگار برگزار شد. هم‌زمان، دانشجویان و دانش‌آموزان در شهر‌های منچستر، بیرمنگام، لیدز، لیورپول، شفیلد و برایتون نیز به خیابان‌ها آمدند و به سیاست‌های نظامی و اقتصادی دولت اعتراض کردند.

معترضان با شعار «برای آینده‌مان بجنگیم، نه برای جنگ‌های آنها» تأکید دارند که در شرایط کاهش بودجه دانشگاه‌ها، افزایش شهریه‌ها، بحران مسکن و فشار هزینه‌های زندگی، اختصاص میلیارد‌ها پوند به برنامه‌های نظامی با نیاز‌های نسل جوان در تضاد است.

آنها خواستار لغو شهریه دانشگاه‌ها، توقف کاهش کمک‌های دولتی به مراکز آموزشی، افزایش سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی و پایان دادن به روند نظامی‌سازی مدارس و دانشگاه‌ها هستند.

ائتلاف ضدجنگ انگلیس که از این اعتصاب حمایت کرده است، با انتشار بیانیه‌ای از حمایت دولت این کشور از تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و تداوم حمایت از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه انتقاد کرده است.

این نهاد انگلیسی همچنین خواستار توقف همکاری دانشگاه‌ها با صنایع تسلیحاتی، پایان فعالیت‌های جذب نیرو برای ارتش در مدارس و قطع سرمایه‌گذاری مراکز آموزشی در شرکت‌های مرتبط با اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی شده است.

آدام پاول دیویس، یکی از سازمان‌دهندگان برنامه امروز گفت که جوانان در برابر کاهش بودجه مدارس و دانشگاه‌ها و اختصاص میلیارد‌ها پوند به جنگ سکوت نخواهند کرد. وی تأکید کرد که اعتراض امروز آغاز حرکت گسترده‌تری برای دفاع از آینده نسل جوان است.

اتحادیه دانشگاه‌ها و کالج‌های انگلیس هم با اعلام روز اقدام سراسری، از برگزاری برنامه‌های اعتراضی در بیش از ۱۰۰ دانشگاه و کالج خبر داد. این اتحادیه خواستار توقف حذف مشاغل دانشگاهی، جلوگیری از تعطیلی رشته‌های تحصیلی و افزایش سرمایه‌گذاری دولت در آموزش عالی شده است.

جو گریدی دبیرکل این اتحادیه، با انتقاد از وضعیت مالی مراکز آموزشی تأکید کرد که کارکنان دانشگاه‌ها و کالج‌ها به دستمزد مناسب، امنیت شغلی و حمایت مالی بیشتری نیاز دارند.

هم‌زمان با تظاهرات لندن، هزاران دانشجو و کارگر نیز در ایتالیا به خیابان‌ها آمده و علیه افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش بودجه آموزش و بهداشت و گسترش هزینه‌های نظامی اعتراض کردند.

فرانسه نیز طی هفته‌های گذشته شاهد موج گسترده‌ای از اعتراض‌های دانش‌آموزان و دانشجویان به کمبود امکانات آموزشی و سیاست‌های اقتصادی دولت بوده است.

گسترش این اعتراض‌ها در کشور‌های مختلف اروپا نشان‌دهنده نارضایتی فزاینده نسل جوان از شرایطی است که در آن هزینه‌های زندگی و تحصیل افزایش یافته، اما دولت‌ها به جای رفع مشکلات معیشتی و آموزشی، بودجه بیشتری به برنامه‌های نظامی اختصاص می‌دهند.

کسانی که به خیابان‌ها آمده‌اند، از ادامه این وضعیت خسته شده و خواستار تغییر اولویت دولت‌ها از افزایش هزینه‌های نظامی به بهبود شرایط زندگی، تقویت خدمات عمومی و تأمین آینده‌ای بهتر برای نسل جوان هستند.