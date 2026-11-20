جوان آنلاین: «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور فدراسیون روسیه روز جمعه گفت که همه چیز در اوکراین فروپاشیده است.

به گزارش فارس، پوتین طی اظهاراتی در یک مستند که امروز پخش شد، توضیح می‌دهد: «همه چیز از هم پاشیده است، نه اکنون، نه در هفته‌های اخیر، زیر ضربات و ضدحملات موشکی روسیه. همه چیز خود به خود از هم پاشید. چرا؟ چون میهن‌پرستان اوکراینی نبودند که قدرت را در اوکراین به دست گرفتند، بلکه ملی‌گرایان هستند».

وی در ادامه می‌گوید: «همه ما، از جمله مردمی که اکنون در اوکراین زندگی می‌کنند، باید برای اتحاد تلاش کنیم. شاید نه در چارچوب یک کشور واحد - این چیزی نیست که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم.

اما برای اتحاد به معنای وسیع کلمه». رئیس جمهور روسیه سپس از اوکراینی‌ها خواست تا به آینده فرزندانشان فکر کرده و در سمت درست تاریخ حرکت کنند.

پوتین همچنین افزود: «دشمنان همیشه می‌خواستند تفرقه بیاندازند و حکومت کنند. من معتقدم آنچه اکنون اتفاق می‌افتد ادامه همان سیاست است، تلاشی برای تضعیف پتانسیل روسیه و مطیع‌تر کردن آن».