اختلاف جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر تأمین مالی جنگ ایران و درخواست ۳۵۰ میلیارد دلاری ترامپ برای بودجه نظامی، توافق کنگره برای جلوگیری از تعطیلی دولت آمریکا را با مشکل مواجه کرده است.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، کنگره آمریکا در حالی برای جلوگیری از تعطیلی دوباره دولت تلاش می‌کند که اختلافات دو حزب بر سر جنگ علیه ایران و درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای اختصاص ۳۵۰ میلیارد دلار بودجه اضافی به پنتاگون، دستیابی به توافق را دشوار کرده است.

به گزارش تسنیم، بودجه فعلی نهاد‌های فدرال آمریکا ۱۱ دسامبر به پایان می‌رسد و نمایندگان تنها سه هفته برای توافق درباره تأمین مالی دولت فرصت دارند. در همین حال، اختلافات در سنا، که تصویب طرح بودجه در آن به دست‌کم ۶۰ رأی از ۱۰۰ رأی نیاز دارد، همچنان ادامه دارد.

جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها امیدوارند با تصویب یک طرح موقت، فعالیت دولت را تا اوایل سال آینده ادامه دهند؛ زمانی که دموکرات‌ها پس از پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای کنترل هر دو مجلس کنگره را در دست خواهند گرفت.

با این حال، دموکرات‌ها بر سر اینکه آیا باید تأمین مالی جنگ علیه ایران را به محدودیت اختیارات نظامی ترامپ مشروط کنند یا خیر، اختلاف دارند.

پیتر ولش، سناتور دموکرات در این باره گفت: مانع اصلی این است که نمی‌خواهیم بودجه جنگ را تأمین کنیم، اما نمی‌خواهیم دولت نیز تعطیل شود؛ چگونه می‌توان این مشکل را حل کرد؟

در مقابل، برخی دموکرات‌ها با تعطیلی دولت مخالفت کرده‌اند. رزا دلائورو، نماینده دموکرات و عضو ارشد کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان گفت تعطیلی دولت به توقف جنگ منجر نمی‌شود و باید راهبرد دیگری برای پایان دادن به آن در پیش گرفت.

جان تون، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا نیز هشدار داد که تعطیلی دوباره دولت به مردم آمریکا آسیب می‌زند.

از سوی دیگر، جمهوری‌خواهان هنوز درباره چگونگی تأمین درخواست ۳۵۰ میلیارد دلاری ترامپ برای بودجه دفاعی به توافق نرسیده‌اند. آنها در حال حاضر مذاکرات دوجانبه با دموکرات‌ها درباره طرح بودجه دفاعی ۱.۱ تریلیون دلاری را دنبال می‌کنند که تنها ۶۹ میلیارد دلار از درخواست اضافی رئیس‌جمهور را شامل می‌شود.

با وجود این، احتمال استفاده جمهوری‌خواهان از سازوکار ویژه بودجه‌ای برای تصویب یک‌جانبه افزایش هزینه‌های دفاعی همچنان مطرح است؛ موضوعی که می‌تواند مذاکرات دوحزبی را پیچیده‌تر کند.