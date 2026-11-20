دولت مورد حمایت ارتش میانمار حکم دیوان بین‌المللی دادگستری که این کشور را مسئول نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا دانسته و به پرداخت غرامت به قربانیان ملزم کرده است، «ناعادلانه» خواند که به ادعای آن، «بدون اتفاق آرا» صادر شده است.

جوان آنلاین: دولت مورد حمایت ارتش میانمار امروز-جمعه-حکم دیوان بین‌المللی دادگستری را که این کشور را مسئول نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا دانسته بود، «ناعادلانه» و «بدون اتفاق آرا» خواند.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری آناتولی گزارش داد: خائینگ سو، سخنگوی مین آنگ هلینگ، رئیس‌جمهور میانمار گفت که دولت برای بررسی این حکم به زمان نیاز دارد.

او گفت: «هر ۱۵ قاضی با این تصمیم موافق نبودند. ۹ نفر موافق بودند و ۶ نفر مخالفت کردند. بنابراین، این تصمیم به اتفاق آرا گرفته نشده است. من می‌گویم عادلانه نیست.»

سو در واکنش به این حکم، به مواضع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، درباره نهاد‌های قضایی بین‌المللی نیز اشاره کرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری روز پنج‌شنبه حکم داد که میانمار در جریان عملیات نظامی سال ۲۰۱۷ در شمال ایالت راخین، علیه مسلمانان روهینگیا مرتکب نسل‌کشی شده است. دادگاه میانمار را موظف کرد به قربانیان غرامت بپردازد و اقداماتی برای جلوگیری از تکرار تخلفات انجام دهد.

این پرونده را گامبیا، کشوری در غرب آفریقا، در سال ۲۰۱۹ گشوده بود. این حکم به‌عنوان رویدادی تاریخی توصیف شد و نخستین باری است که کشوری مستقیما مسئول ارتکاب نسل‌کشی شناخته می‌شود. جامعه جهانی نیز به‌طور گسترده از آن استقبال کرد.

مین آنگ هلینگ هنگام آغاز کارزار نظامی علیه مسلمانان روهینگیا در شمال ایالت راخین در سال ۲۰۱۷، فرمانده ارتش میانمار بود. در این عملیات نظامی هزاران مسلمان روهینگیا کشته شدند و بیش از یک میلیون نفر به کشور همسایه بنگلادش گریختند.