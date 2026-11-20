جوان آنلاین: حسن نوروزی، با اشاره به اجرای مصوبه دولت درباره افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: در مرحله نخست، ۴۵ میلیون نفر از هموطنان بر اساس وضعیت اقتصادی، درآمدی و دارایی شناسایی شدند و برای ثبت اطلاعات و خوداظهاری به سامانه دولت من دعوت شدند.

وی افزود: برای افرادی که در مهلت نخست موفق به ثبت اطلاعات خود نشده بودند، چند روز فرصت مجدد فراهم شد که در این بازه، بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار، معادل حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، اطلاعات خود را ثبت کردند.

نوروزی با بیان اینکه اطلاعات ثبت‌شده در روز‌های آینده بررسی می‌شود، تصریح کرد: خانوار‌هایی که مشمول افزایش اعتبار کالابرگ باشند، در همین ماه آبان اعتبار جدید را دریافت خواهند کرد.

اجرای طرح خرید اعتباری برای تمام دریافت‌کنندگان یارانه نقدی

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین از اجرای طرح خرید اعتباری کالا برای دریافت‌کنندگان یارانه نقدی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه دولت، خانوار‌های یارانه‌بگیر می‌توانند تا دو برابر مبلغ یارانه نقدی ماهانه خود از فروشگاه‌های طرف قرارداد خرید اعتباری انجام دهند و مبلغ خرید را طی دو ماه بازپرداخت کنند.

وی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بازوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پیام‌رسان بله، درخواست خود را ثبت کنند. این امکان به‌صورت مستمر در اختیار دریافت‌کنندگان یارانه نقدی قرار خواهد داشت و محدود به یک بازه زمانی خاص نیست.

نوروزی با اشاره به اینکه این طرح در مراحل بعدی می‌تواند به اعتبار کالابرگ نیز گسترش یابد، افزود: در صورت تحقق این موضوع، قدرت خرید خانوار‌ها افزایش بیشتری خواهد یافت.

تأمین منابع یارانه نقدی تا پایان سال

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درباره تأمین منابع مالی پرداخت یارانه‌ها نیز گفت: در هشت ماه نخست سال، هیچ مشکلی در تأمین منابع یارانه نقدی وجود نداشته و پرداخت‌ها در موعد مقرر انجام شده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال نیز در این زمینه مشکلی وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به پرداخت ماهانه حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان اعتبار کالابرگ در کشور اظهار کرد: بخش عمده مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ در هفته گذشته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت شده و تلاش دولت بر این است که باقی‌مانده مطالبات نیز در روز‌های آینده تسویه شود.

شارژ کیف پول ایران برای دهک‌های هشتم تا دهم

نوروزی همچنین از اجرای مرحله جدیدی از طرح کیف پول ایران خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه دولت، در ماه آبان برای خانوار‌های دهک‌های هشتم، نهم و دهم درآمدی، به ازای هر عضو خانوار مبلغ ۱۰۰ هزار تومان از یارانه نقدی در کیف پول سرپرست خانوار شارژ خواهد شد.

وی افزود: برای نمونه، در یک خانوار چهار نفره، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان در کیف پول سرپرست خانوار اختصاص می‌یابد و این اعتبار در روز‌های آینده کارسازی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به قابلیت‌های کیف پول ایران برای استمرار خدمات خرید در شرایط اختلال در سامانه‌های بانکی یا قطع اینترنت، تأکید کرد: اجرای این طرح با هدف تسهیل خرید و فراهم کردن بستر‌های جدید پرداخت برای خانوار‌ها انجام می‌شود.