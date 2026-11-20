«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل به چالش‌های امنیتی پیچیده و وضعیت بسیار دشوار این رژیم در سایه تحولات جاری داخلی، منطقه‌ای و بین المللی اذعان کرد و در تلاش برای بقا در قدرت با فرافکنی برآمد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری سما، بنیامین نتانیاهو در سخنانی گفت: من لیبرمن، بنت و آیزنکوت را در جریان وضعیت پیچیده امنیتی که اسرائیل با آن روبروست، قرار دادم.

به گزارش ایرنا، او افزود: اسرائیل با توجه به چالش‌های امنیتی کنونی، در یک نقطه عطف تاریخی و حساس قرار دارد.

نتانیاهو همچنین اذعان کرد: هشدار‌های مربوط به وضعیت امنیتی (چالش آمیز برای اسرائیل) نه یک ترفند رسانه‌ای و نه اغراق است و این واقعیت‌ها برای رهبران جناح اپوزیسیون سیاسی تشریح شده‌اند.

او سپس با بهانه قرار دادن همین وضعیت بسیار دشوار امنیتی رژیم اسرائیل تلاش کرد که از در دوستی با جناح اپوزیسیون بر آمده و خواهان تشکیل یک کابینه به گفته خود وحدت با آنها شود.

نتانیاهو در این زمینه گفت: آنچه اکنون ضرورت دارد، نشان دادن مسئولیت‌پذیری و تشکیل یک کابینه وحدت است.

او در اشاره به کرسی‌های کسب شده توسط برخی احزاب عرب در «کنست» (پارلمان) در انتخابات اخیر رژیم اسرائیل گفت: تشکیل کابینه‌ای که متکی به آرای جریان‌هایی باشد که از نابودی «اسرائیل یهودی» حمایت می‌کنند، غیرقابل تصور است.

نتانیاهو همچنین به تلاش جناح اپوزیسیون برای تشکیل کابینه‌ای با حمایت نمایندگان احزاب عربی در کنست اشاره کرد و این نمایندگان و طرفدارن آنها را «حامیان ترویسم» خواند و گفت: تلاش‌ها برای تشکیل کابینه‌ای محدود که به آرای حامیان تروریسم وابسته باشد، باید فوراً متوقف شود.

او در نهایت بار دیگر به شرایط بسیار بد رژیم اسرائیل اذعان کرد و گفت: سرنوشت اسرائیل در بوته آزمایش قرار دارد و مسئولیت‌پذیری ایجاب می‌کند که در برابر چالش‌های امنیتی، وحدت داشته باشیم.

براساس قانون انتخابات رژیم اسرائیل، پس از آنکه «اسحاق هرتزوگ» رئیس این رژیم، در ۸ نوامبر بطور رسمی به «گادی آیزنکوت» رئیس حزب «یاشار» ماموریت تشکیل کابینه داد، او ۲۸ روز فرصت دارد تا کابینه را تشکیل دهد.

در صورت عدم موفقیت آیزنکوت در تشکیل کابینه جدید رژیم اسرائیل، هرتزوگ می‌تواند این مهلت را ۱۴ روز دیگر تمدید کند.

رایزنی‌های آیزنکوت و رقابت بر سر یارگیری از احزاب راه یافته به کنست از سوی جناح نتانیاهو و جناح آیزنکوت اکنون با شدت در جریان است.