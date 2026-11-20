برنی سندرز با مقایسه جنگ علیه ایران با جنگ‌های ویتنام و عراق، خواستار توقف فوری آن شد.

جوان آنلاین: برنی سندرز، سناتور مستقل آمریکایی، بار دیگر جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم کرد و آن را در کنار جنگ‌های ویتنام و عراق، جنگی مبتنی بر فریب و دروغ خواند. او خواستار پایان فوری جنگ، کاهش چشمگیر بودجه نظامی آمریکا و توقف کمک‌های مالی آمریکا به اسرائیل شد.

سندرز روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جنگ‌های ویتنام، عراق و ایران بر پایه دروغ بنا شده‌اند. ما بیش از مجموع شش کشور بعدی برای امور نظامی هزینه می‌کنیم، اما پنتاگون حتی قادر به حسابرسی هزاران میلیارد دلار نیست. باید به جنگ ایران پایان دهیم، هزینه‌های نظامی را کاهش دهیم و تأمین مالی دولت افراطی اسرائیل را متوقف کنیم.»

اظهارات سندرز در همان روزی مطرح شد که سنای آمریکا قطعنامه‌ای را برای واداشتن دونالد ترامپ به پایان دادن به مشارکت نظامی آمریکا در جنگ با ایران یا دریافت مجوز صریح از کنگره برای ادامه آن رد کرد. این قطعنامه با ۵۱ رأی مخالف در برابر ۴۸ رأی موافق شکست خورد.

تنها سه سناتور جمهوری‌خواه، سوزان کالینز از ایالت مین، لیزا مورکوفسکی از آلاسکا و رند پال از کنتاکی، به دموکرات‌ها پیوستند و به قطعنامه رأی مثبت دادند. جان فترمن، سناتور دموکرات ایالت پنسیلوانیا، نیز در کنار جمهوری‌خواهان با آن مخالفت کرد.

این قطعنامه پیش‌تر در مجلس نمایندگان تصویب شده بود. شکست آن، با وجود دستاورد‌های گسترده دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، نشان داد که جمهوری‌خواهان همچنان از موضع کاخ سفید در قبال جنگ حمایت می‌کنند. نارضایتی عمومی از جنگ و افزایش قیمت سوخت از جمله عواملی بود که در شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان نقش داشت.

تیم کین، سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا و از مدافعان قدیمی اختیارات کنگره در تصمیم‌گیری درباره جنگ، پیش از رأی‌گیری گفت نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای به‌روشنی نشان داده است که مردم آمریکا با این جنگ مخالف‌اند.

کین و شماری دیگر از قانون‌گذاران بار‌ها به کشته شدن نظامیان آمریکایی، جان باختن هزاران غیرنظامی در ایران و دیگر نقاط منطقه و افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل اشاره کرده‌اند؛ هزینه‌هایی که بر دوش شهروندان عادی آمریکا سنگینی می‌کند.

تمی بالدوین، سناتور دموکرات ایالت ویسکانسین، گفت: «با هر روز ادامه این جنگ، جان نظامیان خود را به خطر می‌اندازیم.» پیتر ولش، سناتور دموکرات ایالت ورمونت نیز گفت دموکرات‌ها این قطعنامه را ارائه کردند، زیرا رأی‌دهندگان «به‌روشنی نشان داده‌اند» که با جنگ آغازشده از سوی آمریکا و اسرائیل مخالف‌اند.

رند پال، یکی از معدود جمهوری‌خواهانی که از موضع حزب خود فاصله گرفته و به قطعنامه رأی مثبت داده است، مدت‌هاست با درگیر شدن آمریکا در جنگ‌های غرب آسیا مخالفت می‌کند. او پیش‌تر جنگ‌های عراق و افغانستان را شکست‌هایی پرهزینه توصیف کرده بود.

سندرز و شماری از همکارانش، از جمله کریس ون هولن، مایکل بنت و تمی داکورث، همچنین خواستار آن شده‌اند که هرگونه لایحه بودجه‌ای که در پایان سال در کنگره بررسی می‌شود، تأمین مالی عملیات نظامی علیه ایران را محدود کند. آنها این کارزار نظامی را «جنگی غیرقانونی و فاجعه‌بار از روی انتخاب» توصیف کرده‌اند که به گفته آنها، بدون دستیابی به اهداف اعلام‌شده، به کشته شدن نظامیان آمریکایی و آسیب دیدن غیرنظامیان منجر شده است.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه با حملاتی آغاز شد که ایران و کشور‌های مستقل جان آن را تجاوزی بدون تحریک قبلی و مغایر با حقوق بین‌الملل دانسته‌اند. در جریان این حملات، تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، زیرساخت‌های غیرنظامی و مناطق مسکونی هدف قرار گرفته‌اند.

مقام‌های نظامی ایران از جمله به حمله به مدرسه‌ای در میناب در جنوب کشور اشاره کرده‌اند که به شهادت ده‌ها کودک انجامید. رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران این حمله را جنایتی «غیرقابل توجیه و غیرقابل پذیرش» خوانده و گفته است خون قربانیان آن بی‌پاسخ نخواهد ماند.

ایران نیز در پاسخ، عملیات دفاعی علیه مواضع آمریکا و اسرائیل انجام داده است؛ عملیاتی که به گفته مقام‌های ایرانی، خساراتی به تجهیزات و اهداف نظامی این دو طرف وارد کرده و از جمله به سرنگونی پهپاد‌های آمریکایی و حمله به پایگاه‌های نظامی مورد استفاده برای عملیات علیه ایران منجر شده است.

مقام‌های تهران تأکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی در چارچوب حق ذاتی دفاع از خود عمل می‌کند و به وضعیتی که طرف‌های مهاجم پیش از جنگ بر ایران تحمیل کرده بودند، بازنخواهد گشت.

در همین حال، مقام‌های ایرانی ادعا‌های تازه مطرح‌شده در واشنگتن درباره برنامه‌های شیمیایی و بیولوژیک ایران را رد کرده و آنها را بخشی از همان الگوی طرح اتهام‌های بی‌اساس برای توجیه حمله نظامی دانسته‌اند؛ الگویی که به گفته آنها، پیش‌تر برای توجیه حمله سال ۲۰۰۳ به عراق نیز به کار گرفته شد.

ایران که عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی و کنوانسیون منع سلاح‌های بیولوژیک است و خود در جریان جنگ ایران و عراق قربانی حملات شیمیایی شده، این اتهام‌ها را بی‌اساس خوانده است.

در شرایطی که جنگی که اکنون ۹ ماه از آغاز آن می‌گذرد، منابع آمریکا را فرسوده و حمایت عمومی از آن را تضعیف کرده است، مواضعی مانند اظهارات سندرز نشان‌دهنده افزایش آگاهی در واشنگتن نسبت به این واقعیت است که جنگ با توجیهات نادرست آغاز شده، به اهداف خود نرسیده و باید پایان یابد.