جوان آنلاین: به نقل از المنار، مردم بحرین علیه احکام ظالمانه آل خلیفه علیه علمای بحرینی دست به تظاهرات زدند.

ساکنان ستره بحرین پس از صدور احکام ظالمانه علیه علمای دینی در بحرین در مخالفت با ظلم رژیم بحرین دست به تظاهرات زدند.

با وجود سرکوب امنیتی، بحرینی‌های جزیره ستره به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند و همبستگی خود را با علما ابراز کرده و احکام صادر شده علیه آنها را مردود می‌دانند.

گفتنی است که رژیم آل‌خلیفه در ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه خود و بی‌توجه به اعتراضات مردمی، احکام سیاسی و سنگینی را علیه بیش از ۶۰ عالم دینی در بحرین صادر کرد. بر اساس این احکام، به‌جز ۴ نفر که به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند، برای سایر این علما حکم حبس ابد صادر شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، آیت‌الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین، شیخ علی الصددی، شیخ محمود العالی، شیخ علی رحمة و شیخ محمد صنقور و دیگر علمای بازداشتی به حبس ابد محکوم شده‌اند.

همچنین گزارش‌ها حاکی است چهار نفر دیگر از علما به نام‌های المسترشد، فخری، مهدی سهوان و الحفیری به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند.

صدور این احکام سنگین علیه علمای شیعه، در حالی صورت می‌گیرد که مخالفان رژیم آل‌خلیفه آن را بخشی از روند فشار و سرکوب جریان‌های دینی و شخصیت‌های مذهبی در بحرین می‌دانند.