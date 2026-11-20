ایلان ماسک پس از فاصله‌گیری از ترامپ، از هزینه‌کرد‌های هنگفت سیاسی ابراز پشیمانی کرد و خود را میانه‌رو خواند.

جوان آنلاین: ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی که در سال‌های اخیر از حامیان اصلی دونالد ترامپ بود، اکنون تلاش می‌کند خود را از جنبش ماگا و دولت رئیس تروریستی آمریکا دور نشان دهد.

به گزارش تسنیم، ماسک در گفت‌و‌گو با اندرو راس سورکین در نشست دیل‌بوک نیویورک‌تایمز گفت از هزینه‌کردن مبالغ هنگفت در سیاست احساس حماقت می‌کند و تأکید کرد که چندان درگیر فعالیت‌های سیاسی نبوده است. او در انتخابات ۲۰۲۴ حدود ۲۹۰ میلیون دلار برای پیروزی ترامپ هزینه کرد و نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار نیز برای حمایت از متحدان جمهوری‌خواه او در انتخابات میان‌دوره‌ای اختصاص داد.

با این حال، گزارش نیویورک‌تایمز تأکید می‌کند که نقش ماسک فراتر از یک حامی مالی بود. او در ماه‌های نخست دولت ترامپ به یکی از چهره‌های محوری کاخ سفید تبدیل شد و با هدایت وزارت کارآمدی دولت، در تعطیلی و تضعیف برخی نهاد‌های فدرال نقش داشت؛ عملکردی که به یک نقطه‌ضعف سیاسی برای دولت ترامپ تبدیل شد.

دموکرات‌ها نیز از نزدیکی ترامپ و ماسک برای متهم کردن جمهوری‌خواهان به وابستگی به میلیاردر‌ها بهره بردند. هزینه‌کرد گسترده ماسک در حمایت از کن پکسون، نامزد جمهوری‌خواه سنای تگزاس، نیز به رقیب دموکرات او فرصت حمله داد.

ماسک اکنون خود را از نظر ایدئولوژیک میانه‌رو توصیف می‌کند و از جینا هینوجوسا، فرماندار دموکرات تازه‌منتخب تگزاس، تمجید کرده است.