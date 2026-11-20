برنامه «نبرد هرمز» پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵

دکتر محمدجواد اخوان، مدیرمسئول روزنامه جوان، در گفت‌وگو با شبکه خبر: نتانیاهو در تنگنای سختی قرار گرفته است؛ زیرا فرصت او در حال بسته شدن است و رقیبش نیز در حال کابینه‌سازی است. اگر او در این مهلت محدود نتواند اقدامی جدید و برهم‌زننده نظم سیاسی ایجاد کند — که یکی از گزینه‌های آن جنگ خارجی است — ناچار خواهد شد به شرایطی از جمله مسائل قضایی تن بدهد و حتی از عرصه قدرت کنار برود. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت‌ها، ممکن است نتانیاهو به گزینه خطرناکی دست بزند. اما باید پذیرفت که جریان رقیب نتانیاهو نیز هرچند در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران کمتر از او نیست، این واقعیت را پذیرفته که روش نظامی کارساز نیست. حتی اگر نتانیاهو به سمت یک عملیات مقطعی و کوتاه برود، ممکن است از داخل دچار چالش شود؛ زیرا نخبگان نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی درباره فایده‌بخشی چنین اقدامی پرسش‌های مهمی دارند. تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه نشان داد که ایران ضربات مهمی به سرزمین‌های اشغالی وارد کرده و توانمندی‌های خود را پس از جنگ ۴۰ روزه افزایش داده است؛ بنابراین چنین ریسکی برای رژیم صهیونیستی پرهزینه است. احتمال خطای محاسباتی و اقدام نتانیاهو انکار نمی‌شود، اما چنین اقدامی نه‌تنها به مرگ سیاسی او، بلکه به ضربه‌ای بزرگ به رژیم صهیونیستی تبدیل خواهد شد و چه‌بسا بخشی از نخبگان عاقل‌تر این رژیم درصدد سد کردن این مسیر برآیند.