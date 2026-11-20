دو متهم پرونده پایگاه هوایی فرفورد انگلیس که مقام‌های این کشور مدعی ارتباط آن با ایران هستند، اتهامات امنیتی علیه خود را رد کردند.

جوان آنلاین: محمد عبدالکریم ۲۴ ساله و نعمان اصغیر ۲۵ ساله امروز (جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵) از طریق ارتباط تصویری در دادگاه اولد بیلی لندن حاضر شدند و وکلای آنها اعلام کردند که موکلانشان اتهامات مطرح‌شده بر اساس قانون امنیت ملی انگلیس را نمی‌پذیرند.

به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیس، قاضی دادگاه مقرر کرد محاکمه این دو نفر از اول آذر ۱۴۰۶ در دادگاه وولویچ لندن آغاز شود. همچنین جلسه مقدماتی رسیدگی به پرونده برای ۲۷ فروردین ۱۴۰۶ تعیین شده است.

دادستانی انگلیس مدعی است که عبدالکریم از طریق همکاری با فردی موسوم به «علی» که گفته می‌شود در خارج از این کشور و در راستای منافع ایران فعالیت می‌کرده، به یک سرویس اطلاعاتی خارجی کمک کرده و حدود ۷۰ هزار پوند دریافت کرده است.

اصغیر نیز به فیلم‌برداری از محدوده پایگاه هوایی فرفورد در ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ با هدفی مغایر با امنیت انگلیس متهم شده است. وی همچنان در بازداشت به سر می‌برد، اما عبدالکریم با قرار وثیقه آزاد خواهد بود.

گفتنی است، پلیس انگلیس پنجم مهر ۱۴۰۵ سه خودروی ون مشکوک را در نزدیکی پایگاه فرفورد شناسایی کرد. با وجود گزارش اولیه درباره احتمال وجود بمب در خودروها، پلیس اعلام کرد که هیچ ماده منفجره‌ای در آنها کشف نشده است.

پلیس در جریان تحقیقات اولیه پنج نفر را بازداشت کرد که همگی با قرار وثیقه آزاد شدند. تحقیقات بعدی به بازداشت افراد دیگری انجامید و سرانجام دادستانی در پنجم آبان‌ماه علیه عبدالکریم و اصغیر بر اساس قانون امنیت ملی سال ۲۰۲۳ اعلام جرم کرد.

پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی انگلیس قرار دارد و از تأسیسات نظامی مورد استفاده نیروی هوایی آمریکا در این کشور به شمار می‌رود. این پایگاه در جریان تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران نیز محل استقرار و عملیات بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکایی بود.

پرونده فرفورد از همان روز‌های نخست با اتهام‌زنی مقام‌های انگلیسی علیه ایران همراه شد و اندی برنهام نخست‌وزیر انگلیس ادعا‌هایی را درباره نقش تهران در این زمینه مطرح کرد.

دولت انگلیس بر همین اساس سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن را به وزارت امور خارجه احضار کرد. سید علی موسوی سفیر ایران در این دیدار ضمن رد هرگونه ارتباط تهران با حادثه فرفورد، بر ضرورت ارائه مستندات برای اثبات ادعا‌های مطرح‌شده تأکید کرد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن نیز هم با انتشار بیانیه‌ای، گمانه‌زنی‌های برخی مقام‌ها و رسانه‌های انگلیسی درباره ارتباط ایران با بازداشت مظنونان حادثه فرفورد را بی‌اساس و مغرضانه خوانده و به‌شدت محکوم کرده بود.

همچنین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اتهام‌پراکنی‌های لندن، هوگو شورتر سفیر انگلیس در تهران را احضار و مراتب اعتراض شدید ایران را به رویکرد غیرمسئولانه مقام‌های این کشور اعلام کرد.

در این جلسه، علیرضا یوسفی دستیار وزیر و مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه، ضمن رد قاطع اتهامات مطرح‌شده، از دولت انگلیس خواست مستندات ادعا‌های خود درباره حادثه فرفورد را در اسرع وقت ارائه کند.

وی تأکید کرد که مقام‌های انگلیسی نمی‌توانند با طرح اتهامات بی‌اساس علیه ایران، از مسئولیت خود در قبال مشارکت این کشور در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران شانه خالی کنند.

مقام وزارت امور خارجه ایران همچنین هشدار داد که در صورت خودداری لندن از ارائه مستندات ادعا‌های خود، جمهوری اسلامی ایران در روابط با انگلیس تجدیدنظر جدی خواهد کرد و مسئولیت پیامد‌های آن بر عهده دولت این کشور خواهد بود.