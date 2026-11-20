ارتش یمن در هشدار به عربستان سعودی اعلام کرد که اگر این کشور به بندر «الحدیده» یمن حمله کند، نیرو‌های مسلح یمن نیز بندر «جده» و تمام بنادر دیگر عربستان در سواحل دریای سرخ را در کانون حملات خود قرار خواهند داد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری سما، «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: چنانچه دشمن سعودی تهدیدات خود مبنی بر بمباران بندر الحدیده را عملی کند، بندر جده و تمامی بنادر دیگرِ متعلق به دشمن سعودی در امتداد سواحل دریای سرخ، به اهدافی برای نیرو‌های ما تبدیل خواهند شد.

این بیانیه افزود: به تمامی کارکنان، کارگران و افراد حاضر در نزدیک این بنادر هشدار می‌دهیم که فوراً محل را تخلیه کرده و از این مناطق دور شوند. همچنین از تمامی شرکت‌های کشتیرانی می‌خواهیم که بی‌درنگ شناور‌های خود را از این بنادر خارج کنند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تاکید کرد: به تمامی شرکت‌های هواپیمایی هشدار می‌دهیم که حریم هوایی عربستان به استثنای حریم هوایی مقدسِ مکه مکرمه و مدینه منوره، ناامن است چرا که در ساعات پیشِ رو به عرصه‌ای برای عملیات ما تبدیل خواهد شد.

پیش از این، «ترکی المالکی» سخنگوی ائتلاف سعودی در پستی در شبکه «ایکس» همراه با یک نقشه نوشت که این ائتلاف از غیرنظامیان می‌خواهد که برای حفظ ایمنی خود، بندر الحدیده را مطابق نقشه پیوست تخلیه کنند.

ارتش یمن در ماه‌های اخیر در پاسخ به دور جدید حملات ارتش سعودی به یمن و حملات شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان در یمن، محل‌های تجمع و مقر‌های نظامی این شبه نظامیان و همچنین عمق حیاتی اقتصادی و نظامی عربستان را هدف حملات گسترده موشکی و پهپادی خود قرار داده است.

دور جدید حملات سعودی‌ها به یمن از ۲۲ تیرماه سال ۱۴۰۵ آغاز شد و با پاسخ قاطع و پیشروی ارتش یمن در مناطق تحت اشغال شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان رو‌به‌رو شده است.