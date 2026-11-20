برنامه «نبرد هرمز» پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵

دکتر محمدجواد اخوان، مدیرمسئول روزنامه جوان، در گفت‌وگو با شبکه خبر: برای آمریکایی‌ها ایجاد یک آرایش نظامی تهاجمی و پیگیری یک جنگ بزرگ، عملاً کاری پرهزینه و حتی تا حدی ناممکن است؛ هم به دلایل سیاسی و هم به دلایل نظامی و مسائل میدانی. بنابراین حل بحران جنگ از راهی دیگر برای آن‌ها مطلوب‌تر است؛ از جمله از طریق فشار کشورهای دیگر، چه قدرت‌های اروپایی و چه قدرت‌های شرقی، بر جمهوری اسلامی برای پذیرش شرایط آمریکا. بخشی از عملیات روانی و پرچم‌های دروغینی که تولید می‌کنند، احتمالاً با این هدف است که کشورهای دیگر را همراه کنند تا بر ایران فشار بگذارند و آمریکا بتواند با ژست پیروزمندانه از صحنه جنگ خارج شود و بخشی از دستاوردها و امتیازات را به دست آورد. سناریوی دیگر، پیگیری یک کارزار شناختی علیه مردم ایران است تا سایه جنگ و تهدید معتبر نظامی بر جامعه سایه بیفکند. هدف این کارزار شناختی آن است که از دل نارضایتی‌های احتمالی ناشی از مسائل اقتصادی — که بخشی از آن نیز به خود عملیات ترکیبی دشمن و محاصره بازمی‌گردد — نارضایتی‌ها دامن زده شود و به آشوب تبدیل گردد. این وضعیت می‌تواند زمینه را برای یک عملیات کوتاه و حداقلی فراهم کند تا آمریکایی‌ها به دستاوردی برسند. در مجموع، مسئله اصلی به نظر گوینده کارزار شناختی است و نه عملیات نظامی گسترده؛ شکل‌دهی به یک عملیات نظامی گسترده در شرایط فعلی برای آمریکایی‌ها هم پرهزینه و هم از نظر سیاسی دردسرساز است. آن‌ها می‌کوشند با یک کارزار شناختی، ابعاد مختلف فشار را از خارج و داخل بر ملت و نظام سیاسی ایران حاکم کنند و از این طریق یک محذوریت ذهنی و تنگنای ادراکی ایجاد نمایند. هدف نهایی این تنگنای ادراکی آن است که ایران به تصمیمی مطلوب آمریکا برسد و از شروط هفت‌گانه‌ای که مسئولان کشور مطرح کرده‌اند عقب‌نشینی کند.