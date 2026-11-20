نخست وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، پیامی خطاب به نیرو‌های مسلح، به ویژه یگان‌ها و نیرو‌های مستقر در منطقه جرف‌النصر در استان بابل عراق منتشر کرد.

جوان آنلاین: به نقل از واع، علی فالح الزیدی، نخست وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، پیامی خطاب به نیرو‌های مسلح، به ویژه یگان‌ها و نیرو‌های مستقر در منطقه جرف‌النصر در استان بابل عراق منتشر کرد.

به گزارش مهر، الزیدی در این پیام تأکید کرد که جرف‌النصر نقطه آغاز اعمال اقتدار دولت، یکپارچه‌سازی نیرو‌های مسلح و انحصار سلاح در دست دولت است.

وی خطاب به تمامی نهاد‌ها و یگان‌های مستقر در منطقه جرف‌النصر اعلام کرد: شما در حال رقم زدن مرحله‌ای مهم در تاریخ عراق هستید.

وی نیرو‌های مستقر در این منطقه را به خویشتن‌داری و دوراندیشی توصیه کرد و افزود: ما در حال جنگ نیستیم و تمامی افرادی که در آنجا حضور دارند، برادران شما هستند. هیچ دشمن و هیچ طرف متخاصمی در برابر شما قرار ندارد. آنها فرزندان همین سرزمین هستند و خونشان از جنس خون ما است.

وی خاطرنشان کرد: این مرحله باید بر پایه رویکرد جذب و همگرایی، نه طرد و کنار گذاشتن، پیش برود. همه در چارچوب نیرو‌های مسلح و زیر پرچمی واحد، فرماندهی واحد و قانون واحد گرد هم خواهند آمد.

الزیدی در ادامه افزود: تصمیم ما تغییرناپذیر است، هیچ سلاحی خارج از حاکمیت دولت نباید وجود داشته باشد؛ تنها سلاح، سلاح عراق است؛ هیچ تصمیمی جز تصمیم عراق پذیرفته نیست و هیچ پرچمی نباید بالاتر از پرچم عراق قرار گیرد. ملت عراق نظر خود را اعلام کرده و در حمایت از دولت برای حفاظت از ثروت‌های این کشور و ناکام گذاشتن فساد و سرکشی، در کنار آن ایستاده است.

الزیدی از مردم عراق که از نیرو‌های مسلح در این ماموریت حمایت کردند، قدردانی کرد و افزود: از جرف‌النصر، حرکت برای اعمال حاکمیت دولت بر تمامی خاک عراق آغاز می‌شود تا بتوانیم با هرگونه فساد یا سلاح خارج از کنترل در کشورمان مقابله کنیم. این، آغاز شکل‌گیری عراقی واحد، قدرتمند و عدالت محور است که بر اساس قانون اساسی و قانون اداره می‌شود.