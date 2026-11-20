برنامه «نبرد هرمز» پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵

دکتر محمدجواد اخوان، مدیرمسئول روزنامه جوان، در گفت‌وگو با شبکه خبر: موضوع دستاوردهای میدانی پیچیده‌تر از آن است که به‌سادگی ارزیابی شود؛ عرصه میدان با این موضوع فاصله مهمی دارد و روشن است تا زمانی که ایران خود به‌عنوان یک طرف ماجرا مستقیماً در عرصه‌ای حضور نداشته باشد، مسئله حل نخواهد شد. دولت‌هایی مانند چین و روسیه نیز از اینکه آمریکا در یک بحران گرفتار شده خیلی ناراضی نیستند و این وضعیت را برای خود فرصت می‌دانند؛ ترامپ به سمتی دست دراز کرده که اتفاقاً برای آن‌ها مطلوب است که آمریکا در این گرفتاری باقی بماند و کار برای او سخت شود. پیچیدگی‌های میدان امروز نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است؛ در هفته‌های گذشته شاهد افزایش حاکمیت و سیادت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز بوده‌ایم و ضربات محکمی به کسانی وارد شده که می‌خواستند در این مسیر تردد غیرقانونی اعمال کنند. مسئولان نیروهای مسلح از دستاوردهای جدید در عرصه موشکی با قابلیت‌های تازه خبر داده‌اند؛ قابلیت‌هایی که برای خود آمریکایی‌ها ابهام مهمی ایجاد کرده است. مجموعه این عوامل، شکل‌دهی به یک آرایش تهاجمی جدید را برای آمریکایی‌ها پیچیده و سخت کرده است؛ آن‌ها هم به دلایل سیاسی داخلی خودشان، هم به دلیل چالش‌های رژیم صهیونیستی در عرصه داخلی و هم به دلیل افزایش قدرت میدانی جمهوری اسلامی، ایجاد آرایش تهاجمی جدید علیه ایران را کار ساده‌ای نمی‌دانند. بنابراین ایده حل مسئله از طرق دیگر یا خروج آبرومندانه از صحنه جنگ، که مدل‌های مختلفی برای آن متصور است، برای آمریکایی‌ها اولویت بیشتری پیدا کرده است.