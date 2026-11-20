همزمان با تحولات و شرایط ویژه کشور در یک سال اخیر، هنرمندان حاضر در بخش نمایش‌های خیابانی «سردار آسمانی» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در قالب زیر بخش «تئاتر در میدان» با حضور در کنار مردم و اجرای آثار متناسب با وقایع روز، بار دیگر همراهی خود را با جامعه نشان دادند.

جوان آنلاین: به نقل از ستاد خبری جشنواره، هنرمندان حاضر در بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، در ادامه همراهی با مردم ایران و هم‌مسیر شدن با مطالبات و دغدغه‌های جامعه، از نخستین روز اجرای بخش خیابانی «سردار آسمانی»، آثار خود را علاوه بر محوطه تئاترشهر، در میادین انقلاب اسلامی، حضرت ولی‌عصر (عج) و شهدا اجرا کردند.

در شرایطی که کشور طی یک سال اخیر روز‌های دشوار و بزنگاه‌های مهمی را پشت سر گذاشته است، حضور هنرمندان در کنار مردم و بازتاب آنچه در جامعه می‌گذرد، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. هنرمندان تئاتر مقاومت نیز در این مدت، با بهره‌گیری از زبان هنر و خلق آثار متناسب با شرایط روز، تلاش کرده‌اند در کنار مردم باشند و روایتگر بخشی از واقعیت‌ها، دغدغه‌ها و اتفاقات جامعه باشند.

این همراهی محدود به روز‌ها و شرایط خاص نبوده و هنرمندان عرصه تئاتر مقاومت در مقاطع مختلف، از جمله جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان، با تولید و اجرای آثار نمایشی، نسبت به وقایع کشور واکنش نشان داده‌اند. حضور در چنین بزنگاه‌هایی نشان می‌دهد که دبیرخانه و ستاد برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت و هنرمندان حاضر در این رویداد هنری، حضور در میان مردم و ارتباط مستقیم با مخاطبان را بخشی از مسئولیت هنری و اجتماعی خود می‌دانند.

بخش «تئاتر در میدان» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت نیز در همین راستا شکل گرفت؛ فرصتی برای آنکه اجرا‌های نمایشی از فضای متعارف اجرا‌های خیابانی فاصله بگیرند و بیش از پیش در متن زندگی روزمره مردم جریان پیدا کنند. این حرکت که به همت دبیرخانه اجرایی جشنواره برنامه‌ریزی شده است، زمینه حضور گروه‌های نمایشی از شهر‌های مختلف کشور را در میادین تهران فراهم کرد تا هنرمندان در کنار مردم و مدافعان وطن، روایتگر مفاهیمی، چون مقاومت، ایستادگی، همبستگی و حفظ سرزمین باشند.

هنرمندانی که از شهر‌های مختلف ایران به این رویداد پیوسته‌اند، خود نیز شرایط دشوار این روز‌ها را تجربه کرده‌اند و با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های موجود، از مسیر خلق و اجرای آثار نمایشی فاصله نگرفته‌اند. آنان با انتخاب موضوعاتی برگرفته از اتفاقات روز، تلاش کرده‌اند آنچه بر مردم گذشته است را در قالب زبان تئاتر بازتاب دهند و امکان گفت‌و‌گو و ارتباط هنری با مخاطبان را در فضای عمومی فراهم کنند.

از جنگ دوازده‌روزه تا جنگ رمضان؛ روایت روز‌های مقاومت در اجرا‌های خیابانی

از سه‌شنبه ۲۶ آبان تا پنج‌شنبه ۲۸ آبان، هفت اجرای نمایشی در قالب بخش «تئاتر در میدان» در میادین انقلاب اسلامی، حضرت ولی‌عصر (عج) و شهدا برگزار شد. این آثار با موضوعاتی، چون وقایع جنگ دوازده‌روزه، جنگ رمضان، شهادت رهبر ایران، شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و دیگر موضوعات مرتبط با مقاومت، به اجرا درآمدند.

در نخستین روز این اجراها، سه‌شنبه ۲۶ آبان، نمایش خیابانی «کوچک‌تر از نخل به بلندای آسمان» به کارگردانی ایوب رحیمی از میناب، ساعت ۲۱ در میدان انقلاب اسلامی روی صحنه رفت. هم‌زمان، نمایش «سنگ» به کارگردانی سعید ذبیحی از کرمانشاه، ساعت ۲۰:۳۰ در میدان حضرت ولی‌عصر (عج) اجرا شد.

چهارشنبه ۲۷ آبان نیز نمایش «پرواز پروانه‌ها» به کارگردانی آرزو جعفری از تهران، ساعت ۲۱ در میدان انقلاب اسلامی میزبان مخاطبان بود و نمایش «دُر غلطان» به کارگردانی امیر امینی از لاهیجان، ساعت ۲۰:۳۰ در میدان حضرت ولی‌عصر (عج) به اجرا درآمد.

در سومین روز، پنج‌شنبه ۲۸ آبان، نمایش «دوازده روز عاشقی» به کارگردانی کاظم ارجمندنیا از بوشهر، ساعت ۲۱ در میدان انقلاب اسلامی اجرا شد. همچنین نمایش «پرواز پروانه‌ها» به کارگردانی آرزو جعفری از تهران، ساعت ۲۰:۳۰ در میدان حضرت ولی‌عصر (عج) و نمایش «سوز و گداز» به کارگردانی مهرداد کاووسی از تهران، در همین ساعت در میدان شهدا به اجرا درآمدند.

حضور گروه‌های نمایشی در این میادین، در کنار اجرا‌های محوطه تئاترشهر، بخشی از تلاش جشنواره برای پیوند بیشتر تئاتر با جامعه و ایجاد زمینه ارتباط مستقیم هنرمندان و مخاطبان بود؛ حضوری که بار دیگر بر جایگاه تئاتر مقاومت به‌عنوان جریانی همراه با مردم و متأثر از شرایط اجتماعی و تاریخی کشور تأکید می‌کند.