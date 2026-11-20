برنامه «نبرد هرمز» پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵

دکتر محمدجواد اخوان، مدیرمسئول روزنامه جوان، در گفت‌وگو با شبکه خبر: رئیس‌جمهور آمریکا پس از انتخابات میان‌دوره کنگره وارد دوران جدیدی از قدرت شده و شکست بزرگی را در داخل آمریکا تجربه کرده است. کسی که در آغاز ورود به عرصه کارزار سیاسی شعار «اول آمریکا» را سر داده بود، امروز در کشور خود نیز دیگر اول نیست و بسیاری از تحلیلگران آغاز دوره افول ترامپ را محتمل می‌دانند و معتقدند او دیگر به قدرت پیش از انتخابات کنگره باز نخواهد گشت. طبیعی است که این شکست باید به نحوی در فضای سیاسی و تبلیغاتی جبران شود تا ترامپ بتواند بگوید همچنان در اوج قدرت و مسلط بر امور است و جهان برای او اعتبار قائل است؛ زیرا این تصور وجود دارد که جهان ممکن است ترامپ را با توجه به مسیر نزولی و افول او دیگر جدی نگیرد. بنابراین نگاه اصلی ترامپ به اجلاس سه‌جانبه معطوف است تا از این طریق خود را احیا کند و از ریزش بیشتر اعتبار و ارزش بین‌المللی خود جلوگیری نماید و نشان دهد همچنان مورد توجه قدرت‌های جهانی است. نکته ظریف آن است که همین ترامپ زمانی معتقد بود آمریکا مسائل جهان را یک‌تنه حل خواهد کرد و خود قدرت یک‌جانبه جهان است؛ اما اینکه او اکنون در رقابت با دو قدرت دیگر که در بسیاری از مسائل با آمریکا اختلاف نظر دارند و در عرصه راهبردی و اقتصادی رقیب آمریکا محسوب می‌شوند می‌نشیند، در واقع پایان یک‌جانبه‌گرایی آمریکایی است. آمریکا و به‌ویژه ترامپ که به شدت به یک‌جانبه‌گرایی اعتقاد داشت، اعتراف بزرگی می‌کند مبنی بر اینکه مدل یک‌جانبه‌گرایی آمریکایی دیگر پاسخگو نیست و آمریکا ناچار است با قدرت‌های نوظهور و رقبای خود در عرصه بین‌المللی گفتگو کند و از بحران عبور نماید.